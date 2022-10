Afrique: L'Algérie condamne l'attaque terroriste contre les forces armées au Burkina Faso

Alger — L'Algérie a condamné "fermement" l'attaque terroriste qui a visé, samedi dernier, les forces armées burkinabé dans l'Est du Burkina Faso faisant plusieurs victimes et des blessés, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger.

"L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée, le 29 octobre 2022, qui a ciblé les forces armées burkinabé au Sud de Fada N'Gourma, à l'Est du Burkina Faso, faisant plusieurs victimes et des blessés", affirme le communiqué.

"Face à ces attaques répétées, l'Algérie souligne la nécessité de mobiliser tous les moyens et de coordonner les efforts, au double plan régional et international, afin de venir à bout de ce fléau qui menace la sécurité, la stabilité et le développement des pays de la région", conclut le ministère.