Congo-Kinshasa: L'ONU exhorte les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités

Alors que quatre Casques bleus ont été blessés ce weekend dans des combats contre le M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exhorté ce groupe armé à cesser immédiatement les hostilités.

" Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la reprise des affrontements, depuis le 20 octobre, entre les forces armées congolaises (FARDC) et le Mouvement du 23 mars (M23), qui ont fait des victimes civiles, provoqué des déplacements massifs et blessé quatre casques bleus de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ", a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse publiée dimanche soir.

Il a précisé que le chef de l'ONU s'est entretenu avec le Président de l'Angola, João Lourenço, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le Président du Kenya, William Ruto, et le Président du Sénégal, Macky Sall, en sa qualité de Président de l'Union africaine.

" Le Secrétaire général réitère le plein soutien des Nations Unies aux efforts de médiation en cours du Président de l'Angola, João Lourenço, et au processus de Nairobi sous la facilitation de l'ancien Président Uhuru Kenyatta ", a dit son porte-parole.

" Le Secrétaire général exhorte le M23 et les autres groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à désarmer sans condition. Il appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le Secrétaire général appelle toutes les parties à faciliter l'accès humanitaire à la population affectée et à assurer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Il appelle également tous les acteurs à s'abstenir de tout discours de haine et d'incitation à la violence ", a-t-il ajouté.

Soutien au peuple congolais

Le chef de l'ONU a réaffirmé que les Nations Unies, par l'intermédiaire de son Représentant spécial en RDC et la MONUSCO, " continueront à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays ".

Sur son compte Twitter, la MONUSCO a également condamné " l'offensive inacceptable du M23 sur les localités de Kiwanja et Rutshuru et les attaques contre les populations civiles par les combattants du M23 dont les frappes indiscriminées occasionnent des pertes en vies humaines ".

La Mission a appelé " les autorités, leaders communautaires, membres de la société civile et autres influenceurs à sensibiliser la population à la nécessité de cesser les messages de haine et l'incitation à la violence " et a invité " les populations congolaises à continuer de maintenir la cohésion nationale nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges tendus par le M23 qui cherche à légitimer son action ".

Concernant les Casques bleus blessés, la MONUSCO a précisé que deux d'entre eux ont été blessés par un tir de mortier et deux autres par des armes légères lors d'attaques perpétrés samedi 29 octobre par des rebelles du M23 à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu.

" La MONUSCO rappelle que les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre et qu'elle ne ménagera aucun effort pour poursuivre les responsables devant les juridictions nationales et/internationales ", a déclaré la Mission dans un communiqué de presse publié samedi.

" La Mission condamne fermement les actions hostiles du M23 et leurs conséquences graves sur les populations civiles. Elle appelle ce groupe rebelle à cesser immédiatement toute belligérance et avertit qu'elle se tient prête à riposter vigoureusement en cas de nouvelle agression sur ses bases ", ajoute le communiqué. " La MONUSCO exprime sa solidarité aux populations du Rutshuru et du Nord-Kivu, meurtries par ces évènements tragiques et réaffirme sa détermination à protéger les Congolais et à les accompagner dans la recherche de la paix et de la sécurité ".