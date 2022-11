Cote d'Ivoire: Dédicace de livre/"Monologue" - Le poète Lacina Coulibaly signe son deuxième recueil de poèmes

Avec "Monologue", publié aux éditions palm presse, Lacina Coulibaly, professeur en Biotechnologie et par ailleurs président de l'université de Man signe son deuxième recueil de poèmes et démontre, avec brio, les sciences dites exactes ne sont en conflit avec les lettres, bien au contraire.

Pour preuve, dans l'après-midi du 28 octobre à l'amphithéâtre Aïdara Daouda de l'université Abobo-Adjamé, l'auteur de "Monologue" a procédé à la présentation officielle de son ouvrage, en présence d'un beau public composé d'enseignants, d'étudiants et de nombreux amoureux des belles lettres.

Lacina Coulibaly a expliqué sa démarche littéraire en ces mots: "Je tire mon inspiration dans le quotidien. J'observe et je couche sur du papier ce qui m'interpelle" a-t-il fait savoir. Puisés dans son vécu et modélés à l'argile de son imagination, les textes qui composent les 114 pages du receuil de poèmes "Monologue" sont des dialogues silencieux ou, comme l'a dit la présentatrice l'oeuvre, le Dr Oumou Dosso ,"un dialogue bien audible d'un homme de sciences qui a bien compris que l'honnête homme c'est celui qui a fait ses humanités et qui convie à réfléchir sur l'humanité sans faux-fuyants et avec des mots qui chantent et enchantent afin que notre existence soit un délicieux poème où des figures de style viennent atténuer les aspérités du quotidien".

Ponctué par les déclamations du slameur C' Katcha soutenu par les notes de Koro de Boussou la puissance, la cérémonie de présentation a donné lieu a des échanges riches et cordiales encore l'auteur et l'assistance. Préfacé par le journaliste Venance Konan " Monologue" deuxième œuvre littéraire de Lacina Coulibaly et écrit dans une langue savoureuse marque de fort belle manière la présence la littérature d'un scientifique dont la renommée dépasse les frontières de notre pays.