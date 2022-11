Sénégal: Sédhiou-meeting d'engagement et de remobilisation du Benno - Le Directeur général du COSEC invite à l'unité des cœurs

Le maire de Sédhiou et directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs qui retrouve son ancien poste après avoir occupé deux départements ministériels engage le travail de terrain pour sceller l'unité au sein de la mouvance présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar à Sédhiou.

A l'occasion d'un méga-meeting animé avant-hier, samedi 29 octobre, Abdoulaye Diop a remercié le chef de l'état Macky Sall pour sa confiance renouvelée en lui et son amour pour ce terroir de la capitale du Pakao et son interland.

Pour avoir de nouveau bénéficié de la confiance du chef de l'Etat Macky Sall au poste de directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) et ce après un long séjour dans deux départements ministériels, le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop a animé un méga-meeting ce samedi pour lui attester de la réciprocité de cette déférence. Il déclare lui avoir d'emblée fait part de la région de Sédhiou qui est sa priorité " J'ai passé 5 tours d'horloge avec le chef de l'Etat Macky Sall qui a réaffirmé son affection à mon endroit.

Et inversement, je lui ai témoigné de ma loyauté à ses côtés en raison de sa bonne vision et de sa clairvoyance dans la mise en œuvre des politiques de développement. Je l'ai remercié pour plusieurs raisons. Quand j'étais à l'étranger, c'est lui qui m'a appelé pour venir travailler à ses côtés et je lui ai dit que c'est Sédhiou, ma priorité. Ensuite mon grand-père fut imam et la construction de la mosquée de Sédhiou me rend fier car je m'étais engagé à le faire ".

Abdoulaye Diop a par ailleurs exhorté les populations à l'unité des cœurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable. " Nous formons la même famille ici à Sédhiou et œuvrons pour la cohésion sociale et ce n'est que dans l'unité des cœurs que nous irons de l'avant ". Au nom des élus locaux du département de Sédhiou qui ont massivement effectué le déplacement, Chérif Cissé le maire de Oudoucar, a réaffirmé l'unité autour d'Abdoulaye Diop " Nous restons unis derrière le camarade Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou et directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs. Nous tenons surtout à remercier le président de la République Macky Sall pour cette confiance renouvelée à Abdoulaye Diop. Nous le remercions également pour avoir nommé trois des fils de Sédhiou à des postes de responsabilité en un seul Conseil des ministres " fait-il observer.

A cette même tribune, le maire Abdoulaye Diop et directeur général du COSEC a rappelé les investissements consentis dans la région dont la voirie et la grande mosquée ainsi que le véhicule de type 4X4 double cabine remis à l'imam ratib de Sédhiou quelques heures plus tôt au nom du chef de l'Etat. Il a enfin insisté sur l'unité pour le triomphe permanent de la coalition Benno Bokk Yakaar.