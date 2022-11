Sénégal: Saint-Louis - Pour célébrer l'excellence et venir en appui aux familles démunies - Une soixantaine d'élèves reçoivent des kits scolaires de la part de l'Association Unis pour l'Éducation

La troisième édition de la cérémonie de distribution de kits scolaires aux élèves s'est déroulée avant-hier samedi, 29 octobre, dans la ville tricentenaire.

Ceci à l'initiative de l'Association Unis pour l'Éducation dont les responsables se sont fixés pour objectif d'inscrire les élèves issues de familles défavorisées à l'école et de faire tout pour les y maintenir afin qu'elles réussissent et deviennent plus tard de grandes personnalités dans le pays. Ces derniers viennent de mettre à la disposition d'une soixantaine d'élèves des kits scolaires. Des prix ont été également distribués aux meilleures élèves dans le cadre de cette troisième édition. En effet, ces élèves essentiellement des filles sont accompagnées durant tout leur cursus scolaire.

Pour la troisième année consécutive, les responsables de l'Association Unis pour l'Éducation ont encore une fois sacrifié à la tradition pour venir communier avec les parents d'élèves, les enseignants, les élèves, leurs généreux sponsors et toutes les bonnes volontés qui se dévouent au sein de l'Association pour l'atteinte des résultats.

En effet, c'est en 2020 que cette Association a été créée avec comme objectifs de contribuer à l'éducation au Sénégal en accompagnant l'accès à l'école aux enfants défavorisés ; de participer au bien-être des filles vulnérables par la scolarisation et l'éducation ; de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles et de lutter contre le travail des enfants.

" Cette troisième édition n'aurait pas pu se tenir si, dès le départ, les autorités administratives et académiques de Saint-Louis n'avaient pas cru et appuyé ce projet. C'est l'occasion de leur renouveler notre profonde gratitude ", a dit Mme Dieynabou Diallo, Présidente et fondatrice de l'Association Unis pour l'Éducation. Elle a tenu également à rendre hommage au Coordonnateur de l'Association Unis pour l'Education, Monsieur Thiémokho Sow, qui se dévoue corps et âme pour la réussite de leur mission.

Elle a profité également de l'occasion pour féliciter les filles pour les excellents résultats obtenus l'année dernière et les encourager à maintenir le cap. " Sachez, chères élèves, que ces résultats ont beaucoup impacté sur la crédibilité et la visibilité de l'Association encourageant ainsi le soutien indéfectible des tout premiers bienfaiteurs et l'arrivée de nouveaux sponsors cette année ", a-t-elle lancé en l'endroit des élèves. En effet, leur Association est passée de 15 élèves pour la première édition, 25 pour la deuxième à 60 élèves pour cette édition.