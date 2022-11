Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Novembre 2022

Côte d’Ivoire : Investissements en Afrique- Un Forum à Abidjan

Abidjan accueille l’édition 2022 du 02 au 04 novembre à Sofitel Hôtel Ivoire. C’est le Centre d’informations et de communications gouvernementales, qui rapporte l’information. Il s’agit de l’édition 2022 du Forum pour l’Investissement en Afrique (Aif). Ces journées transactionnelles vont rassembler des investisseurs, des promoteurs de projets, des conseillers en transactions, des professionnels juridiques et autres professionnels, tous engagés à combler le déficit d'investissement du continent africain. Placé sous le thème « Investir durablement pour renforcer la résilience économique », l’édition 2022 de l’Aif attend un maximum de 1 500 participants en présentiel à Abidjan.

Mali : Lutte contre le terrorisme- Echec des juntes au Mali et au Burkina Faso

Selon l’Acled (Armed conflict location and event data), une organisation qui recense tous les conflits et événements violents dans le monde, les attaques djihadistes au Mali et au Burkina Faso ont augmenté au cours de la dernière année. Les deux pays ont enregistré plus d’un millier d’attaques qui ont causé la mort de plus de 4.000 personnes. Or, entre octobre 2021 et octobre de cette année, Bamako était et reste d’ailleurs dirigé par des militaires.

Niger : Tueries de Tamou- La mouvance présidentielle apporte son soutien

Selon l’Agence nigérienne de presse, les Partis membres de la mouvance pour la renaissance du niger (Mrn) ont, dans un communiqué de presse rendue publique, le samedi 29 octobre 2022, apporté leur soutien aux autorités et aux forces de sécurité dans l’affaire dite de Tamou où une riposte de l’armée après une attaque terroriste a fait officiellement 8 morts, et dont des allégations d’autres sources font état de plusieurs dizaines de morts.

Benin : Lutte contre la dégradation de l’environnement- Cotonou et Lome vont lancer les grands travaux

Le Togo et le Bénin vont lancer conjointement cette semaine, les grands travaux de protection de la côte transfrontalière Agbodrafo (Togo) - Grand Popo (Bénin). Ce sera à la faveur d'une cérémonie, annoncée pour jeudi 03 novembre, à Aného (Communes des Lacs 1). L'information est rendue publique par le ministère togolais, chargé de l’environnement, ainsi que le programme de gestion côtière (Waca).(Source : acotonou.com)

Sénégal : Pour réduire sa dépendance- Dakar mise sur les céréales locales

La population sénégalaise aurait beaucoup à gagner d’une plus grande accessibilité au mil, dont le potentiel nutritif est vanté par de nombreux experts. À Dakar, « On est colonisés par le ventre!», assène, à Dakar, Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers sénégalais (Fnbs). Il y a peu, cet artisan a convoqué une conférence des boulangers d’Afrique de l’Ouest pour lancer une confédération régionale. Objectif : promouvoir les céréales et autres produits locaux pour réduire la dépendance au marché international. ... suite de l'article sur Le Figaro

Guinée : Lutte contre la corruption- Le Dr Kassory Fofana devant le Crief

L’ancien Premier ministre, attendu ce mardi 01er novembre 2022 devant les juges de la chambre de l’instruction de la Cour de Répression des Infractions économiques et financières (Crief). Selon un membre du pool d’avocats qui défend l’ex chef du gouvernement, M. Fofana se prêtera (à nouveau) aux questions des magistrats dans le cadre d’un « interrogatoire supplémentaire » de fond. La démarche suscite tout de même des interrogations, chez la défense de l’ex Premier ministre. (Source : africaguinee.com)

Centrafrique : Chantiers routiers de Bangui- TOUADERA visite sur le terrain

Financés sur fonds propres de l'Etat centrafricain, les travaux de réhabilitation des rues et avenues de Bangui vont bon train. C'est en tout cas ce que le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA a constaté hier en fin d'après- midi. La visite de terrain du Chef de l'Etat a débuté sur l'avenue David Dacko. Ensuite le cortège présidentiel a mis un cap au quartier SicaI où le Président TOUADERA a serré les mains des travailleurs. (Source : abangui.com)

Cameroun : Coupe du monde Fifa Qatar 2022- Le Yaoundé se fixe un objectif

Pour la Coupe du monde FIFA Qatar 2022, l’objectif des Lions Indomptables du Cameroun est clair : faire mieux qu’en 1990. Le Cameroun est à sa huitième participation à une phase finale de la coupe du monde. Sa meilleure performance, c’était en 1990, en Italie. Souvenirs. Match d’ouverture, Argentine-Cameroun. Diego Maradona est au sommet de son art. Mais les Lions sont indomptables. Un but à zéro à la fin du match. (Source : alibreville.com)

Tchad : Répression du 20 octobre- Des ministres visitent à Moundou les blessés

Selon Rfi, la mission gouvernementale tchadienne a achevé lundi 31 octobre, à Moundou, la première étape de la mission gouvernementale qui sillonne les villes touchées par les violences du 20 octobre dernier qui ont fait une cinquantaine de morts et environ 300 blessés, selon le bilan officiel. Avant de quitter la deuxième ville tchadienne, la délégation s’est rendue à l’hôpital provincial de la ville au chevet des blessés.

Rd- Congo : Rd Congo – Rwanda- Entre tensions et suspicion

Depuis plus de trente ans, la partie est de la République démocratique du Congo (Rdc) vit dans une insécurité permanente, entretenue par de nombreuses milices locales et étrangères. Ces derniers mois, la situation s'est aggravée sur le front des combats ainsi qu'au niveau politique. Hier, des dizaines de manifestants, à pied ou à moto, ont fait le tour des églises pour appeler les habitants à « une grande marche » le lundi 31 octobre contre « l'agression du Rwanda », d'après un correspondant de l'Afp dans le chef-lieu du Nord-Kivu.Sur le front diplomatique, Kinshasa a annoncé samedi soir l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en Rdc, Vincent Karega, après des mois de tensions et d'accusations de soutien au M23, démenties par Kigali qui affirme en retour que la Rdc collabore avec des rebelles hutus rwandais.