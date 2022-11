Afrique: Investissements en Afrique- 1 500 participants en présentiel à Abidjan pour l'Aif 2022

C’est à partir de ce 02 Novembre et ce jusqu’au 04 novembre, qu’aura lieu à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, l’édition 2022 du Forum pour l’Investissement en Afrique (Aif). « Ces journées transactionnelles vont rassembler des investisseurs, des promoteurs de projets, des conseillers en transactions, des professionnels juridiques et autres professionnels, tous engagés à combler le déficit d'investissement du continent africain », rapporte le Cicg.

Placée sous le thème « Investir durablement pour renforcer la résilience économique », l’édition 2022 de l’Aif attend un maximum de 1 500 participants en présentiel à Abidjan.

Ce forum a pour objectifs de réduire les coûts d'intermédiation et d'accroître les engagements actifs et productifs entre les gouvernements africains et le secteur privé. L’Aif offre également aux investisseurs un accès à une plateforme structurée proposant des transactions bancables et sans risque.

Conformément aux cinq piliers de la Banque africaine de Développement (Bad), les sessions du programme se concentreront sur l'énergie et le climat, y compris la préparation du sommet COP27 qui se déroulera à Charm El-Cheikh, en Égypte, ainsi que sur la sécurité et l'autosuffisance alimentaires, les Tic/télécommunications, le capital institutionnel, la santé, et le commerce et l'industrie.

L’Aif est une plate-forme multipartite et multidisciplinaire dédiée à l’avancement des transactions de partenariat privé et public-privé à des stades de bancabilité, à la levée des capitaux et à l’accélération de leur clôture financière, tout en assurant le suivi des investissements dans ces transactions.

Au cours de l'Aif 2022, l'accent continuera d'être mis sur des projets transformateurs à différents stades de préparation. Ce forum organise des opportunités de forte croissance qui joueront un rôle majeur dans la reprise du continent.

Des Salles de transactions, la Galerie du marché qui offrira des opportunités de réseautage axées sur l'investissement et des réunions d’entreprise à entreprise (B2B) seront organisées sous forme de réunions bilatérales inter-entreprises entre les investisseurs et les porteurs de projets. Des Sessions publiques mettront en vedette des Chefs d'État, des ministres et des décideurs politiques, ainsi que des dirigeants de l'industrie et de l’investissement.

Lancé pour la première fois en 2018, Aif, premier marché d'investissement en Afrique, a réussi à attirer des intérêts d'investissement pour 52 transactions d'une valeur de 40,1 milliards de dollars, provenant de 25 pays.