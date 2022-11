Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Novembre 2022

Burkina Faso : Visite de travail- Le capitaine Ibrahim Traoré à Bamako

Comme son prédécesseur, le capitaine Ibrahim Traoré a réservé son premier déplacement à l'étranger au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré effectue, ce mercredi 02 novembre 2022, une visite de travail et d'amitié à Bamako, informe une note du Ministère malien des Affaires étrangères, reçue à APA. Son avion atterrira à 15h et décollera à 17h40 de l'aéroport international Président Modibo Keita Senou. (Source :Apa)

Sénégal : Troisième mandat- Des ministres déjà en campagne pour Macky

En meeting sur le site du foirail de Diamaguène Sicap Mbao, les ministres, Cheikh Oumar Anne et Aly Saleh Diop, sont allés jusqu’à brandir le titre foncier du terrain sur lequel est installé le marché d’échange de bétail dans la région de Dakar. Cela, pour inciter les opérateurs du lieu à approuver un éventuel 3ème mandat pour le Président Macky Sall et voter pour ce dernier. Par Abdou Latif MANSARAY – A l’approche de l’élection présidentielle, le camp du pouvoir veut mobiliser des partisans par tous les moyens. Le week-end dernier, les éleveurs du foirail de Diamaguène Sicap Mbao se sont retrouvés au cours d’une grande mobilisation. A cette rencontre, on a noté la présence de ténors du parti au pouvoir. Parmi lesquels on peut citer les ministres Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des productions animales, et Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Education nationale. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Produits pétroliers- Les prix maintenus à la pompe

Les prix de l’essence et du gasoil pour le mois de novembre 2022 restent inchangés. Le prix du litre de l’essence avait connu une hausse en octobre, passant de 735 Fcfa à 775 Fcfa, soit une augmentation de 40 Fcfa. Celui du gasoil était également en hausse de 40 Fcfa, passant de 615 FCfa à 655 Fcfa. Le prix du pétrole lampant, resté inchangé depuis juillet, a connu aussi un relèvement en octobre, passant de 645 Fcfa le litre à 685 Fcfa, soit un accroissement de 40 Fcfa. Pour le mois de novembre 2022, il reste également inchangé, selon une note officielle de la direction générale des hydrocarbures. (Source : Apa)

Guinée : Procès du 28 Septembre 2008- Du nouveau sur les rapports Dadis- Toumba

Certains pourraient penser que les relations amicales entre Aboubacar Diakité et Moussa Dadis Camara se sont refroidies. Manifestement, ce n'est pas le cas, malgré l’incident tragique survenu au camp Koundara le 03 décembre 2009. Le mardi 1er novembre 2022, l’accusé Toumba Diakité a fait une révélation plutôt étonnante sur ses rapports avec son ancien patron. « Lorsque j'étais au Sénégal, j’ai appelé une fois le président Dadis à l'occasion du décès de sa maman. Ce qu'il m'avait dit m'a rassuré un peu ce jour. Il me dit : mon ami c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis (le 03 décembre 2009) ? Donc, c'est le destin. Je lui répondu, oui en effet, mais ce n'est pas rapport à ça que je vous ai appelé. C'est à cause du décès pour vous adresser mes condoléances. Donc, ça s'est passé comme ça. Et pour moi, c'était une bonne réponse », a déclaré le commandant Diakité. (Source : africaguinee.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée accusée d’avoir tué 13 civils

Selon Jeune Afrique, des témoins locaux affirment que des soldats et des « militaires blancs » ont tué au moins 13 civils le dimanche 30 octobre dans le centre du pays, incriminations réfutées par une source militaire malienne. Une information démentie par une source militaire malienne.

Gabon : Fête de la Toussaint - Le chef de l’Etat souhaite une bonne fête aux chrétiens

La communauté chrétienne célèbre la fête de tous les saints, ce mardi 1er novembre 2022.« Honorer la mémoire de nos ancêtre est un trait universel qui rassemble les hommes par-delà leur religion ou leurs croyances », c’est ainsi que le chef de l’Etat s’est adressé à toute la communauté chrétienne du Gabon. La fête de la toussaint étant une fête catholique, célébrée chaque 1ᵉʳ novembre, au cours de laquelle l’Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus le chef de l’Etat Ali Bongo a souligné que : « En ce 1er novembre, je souhaite une bonne fête de la Toussaint à tous les Chrétiens du Gabon, d’Afrique et d’ailleurs ».( Source : Journal du Gabon)

Tchad : Transport aérien- Le ministre de l’Aviation civile insiste sur la sécurité

Le Journal du Tchad rapporte que le ministre de l’aviation civile, Hissein Tahir Sougoumi a fait le 31 octobre 2022, une communication relative à la sécurité des passagers. Une interpellation aux compagnies aériennes. Le ministre en charge de l’aviation civile a convoqué les représentants des compagnies aériennes qui desservent le Tchad. Hissein Tahir Sougoumi a dans un premier temps, fait part des plaintes déposées par les passagers à partir ou vers le Tchad. Il s’agit notamment de l’insatisfaction en matière de sécurité, de la qualité de service et de traitement dégradable réservés aux passagers au niveau des aéroports Hub de vos compagnies.

Cameroun : Variole du singe- La mise en garde du ministre de la Défense

Dans un message du 22 octobre 2022, adressé à l’ensemble des corps de la gendarmerie et de l’armée, le ministre de la Défense invite les soldats à observer des mesures d’hygiène strictes et de reporter tout cas suspect.Avec une quarantaine de personnes affectées dans le pays, Joseph Beti Assomo prévient les forces de défense et de sécurité sur la menace de la variole du singe. Dans un message porté du 22 octobre 2022, adressé à l’ensemble des corps de la gendarmerie et de l’armée, le ministre de la Défense invite les soldats à observer des mesures d’hygiène strictes et de reporter tout cas suspect. (Source : Journal du Cameroun)

Rdc : Sécurité - Kagamé s’entretient avec Guterres

Le président rwandais et le Secrétaire Général des Nations Unies ont discuté par téléphone de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (Rdc), où les rebelles du M23 attaquent les principales villes. Le M23 gagne du terrain dans l'ex-Zaïre. Ce groupe rebelle, depuis ce week-end, occupe Rutshuru-centre, Kiwanja et se rapproche de Rumangabo, à environ 40 kilomètres de Goma. Face à cette situation, la communauté internationale se mobilise. (Source : Apa)