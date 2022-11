Gabon: "L'Ogooué-Lolo, berceau du PDG, mon œil !"

Une rengaine répétée à l'envi depuis plus d'un demi-siècle, surtout à la veille de chaque échéance électorale périlleuse. Mais une fois la victoire obtenue, la province retombe dans l'oubli, l'abandon et le mépris. On mange berceau ?

La province sœur qui a toujours voté à 100% est l'une des plus sinistrées du pays et la plus négligée. En tout cas, elle n'a jamais obtenu un retour d'ascenseur à la hauteur de sa "fidélité sans partage" au PDG et au Pouvoir, nonobstant quelques positions, strapontins et postes dans les institutions, le Gouvernement et l'Administration. Mais quid du développement ?

Tenez, la route Koulamoutou-Pana-Dienga, un supplice. Iboundji et Ndangui inaccessibles. Le canton Lolo-Wagna est demeuré à l'état moyenâgeux. Aucune activité économique, aucune industrie susceptible de procurer des revenus stables et durables aux populations de la province, devenues par la force des choses de grands migrants vers Moanda dans le Haut Ogooué, Port-Gentil et Libreville.

Moubanz'. Loukoutou. Livedi.