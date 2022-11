Afrique: Le Président Al-Sissi tient la situation économique et sociale en Égypte aux dernières décennies

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi analyse profondément la situation économique et sociale que l'Égypte a traversée au cours des dernières décennies, comme ce qui suit :

. Il était clair que la profondeur de la crise qui afflige l'État à l'ère moderne exige des mesures claires et décisives pour y faire face.

. L'affrontement des défis s'est toujours heurté aux précautions de maintien de la stabilité fragile de l'État, au lieu de prendre des mesures fermes caractérisées par un danger relatif.

. Le résultat des pressions internes et externes a toujours exigé un soutien populaire, ce que l'opinion publique n'était pas prête à accepter compte tenu de l'état de dénuement dans lequel elle vit.

. Le degré de confiance dans la capacité de l'État à trouver une voie viable pour compromettre les choix difficiles susmentionnés, exige un travail acharné et continu, qui n'était pas disponible à la lumière des efforts de l'islam politique de scepticisme et de distorsion, sachant qu'ils n'avaient pas un véritable projet pour la reconstruction de l'État, en plus de l'absence de la vision, en ensemble, à propos des défis qu'on doit affronter.

. L'appareil administratif de l'État n'était pas prêt avec les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les plans de réforme requis. Au contraire, il est devenu clair que la réforme doit inclure cet appareil et remédier à ses faiblesses.

. La pression et les réactions populaires pour supporter le coût de la réforme ont toujours été une préoccupation énorme et violente parmi les décideurs et les services de sécurité.

. Le crédit de la direction politique et du gouvernement n'était pas assez solide au point de constituer une base, afin de lancer une feuille de route difficile et amère qui nécessite de longues et dures années de travail.

. Les capacités de l'État égyptien n'ont jamais été suffisantes pour infliger des coups massifs tels que les conflits et les guerres qu'il a connus, ce qui a sans aucun doute constitué un motif de vidage et d'élimination de ces capacités, en reflétant négativement l'exacerbation des défis.

. Pendant des décennies, l'Égypte a souffert d'un manque de sensibilisation et de compréhension de l'élite chargée de diagnostiquer ce cas, ainsi que de prendre conscience des exigences nécessaires pour combler le fossé dont souffre le pays.

. Le coût de la réforme augmentait de jour en jour, et l'intensification et l'entrelacement des crises devenaient un état de frustration pour la majorité, avec la proposition qu'il n'est pas possible d'être meilleur qu'il ne l'était.

. L'État n'a pas été en mesure de construire un contexte intellectuel réformiste pour la situation, et ses institutions n'étaient pas pratiques et capables de le mettre en œuvre même s'il était proposé et d'assurer sa sécurité.

. Le plus dangereux est de mesurer la satisfaction populaire en fonction de ce que le citoyen obtient directement, avec l'acharnement du gouvernant à y parvenir, même si c'est au détriment de l'avenir et du présent du pays.

. Les événements de 2011 et 2013 sont venus détruire le reste des capacités de l'État et accroître et exacerber les défis de la crise, et ils ont presque complètement détruit le présent et l'avenir de cette nation.

. Les solutions à la lumière de ces faits sont devenues impossibles, surtout avec le chevauchement des priorités, mais Allah nous a donné la paix, et a facilité une autre affaire.

. Les frères et les amis ont l'impression que l'État égyptien est incapable de se relever et que le soutien et l'assistance au fil des ans ont formé une culture sur laquelle s'appuyer pour résoudre les crises et les problèmes, ce qui a nécessité l'importance de faire attention à ne compter que sur nous-mêmes, en particulier en suivant des voies créatives pour surmonter les limites des capacités, grâce à la stratégie des axes parallèles.

. La question maintenant : consiste à l'étendue de notre connaissance des solutions disponibles et le degré de leur efficacité, ainsi que de notre volonté d'assumer le coût, en tant que peuple, gouvernement et direction. Au cours des sept dernières années surprenantes, l'expérience a prouvé que nous n'apprécions pas la réalité des Égyptiens, le peuple a accepté le défi et le sacrifice, le gouvernement fait ce qu'il peut et la direction politique est prête à faire tout son possible pour dépasser cette phase. Nous affirmons que l'État continue sur la voie qu'il a entamée pour faire réussir la voie de la réforme, qui est fondée sur le travail et la science, en ayant place pour tout le monde.

