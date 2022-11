Gabon: Prof. Lee White en visite au Parc National de la Lopé

- Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, le Prof. Lee White, a effectué un déplacement au Parc National de la Lopé situé dans l'Ogooué-Ivindo.

En marge de cette visite, le ministre des Eaux & Forêts s'est rendu à Kasamabika en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la clôture électrique de ce village. A noter qu'il s'agit de la clôture électrique pilote du Gabon (la première à avoir été installée dans notre pays en 2016).

Selon le chef du village, la construction de ladite clôture d'un périmètre de près de 4 kilomètres sur 58 hectares a permis d'éloigner les éléphants des cultures : " Il n'y a plus d'éléphants, on dort maintenant bien au village ; et on ne vit plus en brousse. Je remercie le Président de la République, Son excellence Ali Bongo Ondimba grâce à qui cela est possible aujourd'hui ", a déclaré Mme. Jacqueline Nyani.

Pour rappel, le programme Fil et Faune, initié par le chef de l'État (2016) et exécuté par l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) consiste à installer des clôtures électriques dans les zones les plus impactées par le conflit homme-éléphant et permet la sécurisation des plantations des populations locales.

Le gouvernement gabonais, résolument engagé à atténuer ce fléau qui menace la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, a signé en mai dernier un partenariat avec l'ONG Space for Giants pour mettre en œuvre la stratégie nationale de coexistence entre l'homme et l'éléphant. Ceci, à travers un accompagnement technique et une formation dans la construction et la gestion de clôtures électriques, ainsi que la promotion des investissements dans la conservation et la préservation de la faune.