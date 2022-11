Maroc: Réforme de la santé - Le ministère dément l'authenticité de documents circulant sur la toile

Rabat — Le ministère de la Santé et de la protection sociale a catégoriquement démenti l'authenticité de documents portant l'identité visuelle de ce département et contenant des données inexactes sur la réforme du système de santé.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir constaté que des documents non officiels et des séquences audio-visuelles disponibles sur la toile comportent des informations et allégations tendancieuses visant à semer la brouille autour des efforts déployés par le ministère.

Il affirme qu'en conséquence, tous les communiqués, documents officiels et productions audiovisuelles du département de la Santé et de la protection sociale portent le cachet ainsi que le sceau et l'identité visuelle du ministère. Ces mêmes documents, a-t-il ajouté, sont régulièrement publiés via les canaux officiels destinés à cet effet, à savoir le portail et les pages officielles de ce département sur les réseaux sociaux.

Le ministère appelle en outre l'opinion publique, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à s'assurer de la véracité et de l'authenticité de tout ce qui est publié sur le net et à ne pas se laisser tromper par les allégations infondées.