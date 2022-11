Ile Maurice: Parlement - Les questions aux ministres pas de sitôt

Pas de séance parlementaire quand c'est férié... mais aussi quand ça ne l'est pas. Que ce soit pour la Toussaint, aujourd'hui, ou le Ganga Asnan, la semaine prochaine, deux jours non fériés, les mardis se suivent et se ressemblent. Serait-ce un prétexte, se demandent certains...

Tout laisse croire que les questions adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et aux ministres ne sont pas pour bientôt. D'après les informations qui circulent parmi les parlementaires, il n'y aura pas de séance parlementaire le mardi 8 novembre en raison de la fête Ganga Asnan, bien que ce ne soit pas un jour férié. Il n'aura pas de séance parlementaire non plus ce mardi, en raison de la célébration de la fête de la Toussaint, et demain, il y a la commémoration de l'arrivée des travailleurs engagés. Certains députés ne croient pas que le Premier ministre fixera la tenue d'une séance pour mardi prochain, d'autant que ceux célébrant le Ganga Asnan n'ont pu la fêter en bord de mer pendant les deux dernières années, en raison des restrictions sanitaires.

Toutefois, l'opposition veille au grain. Les fêtes ou les jours fériés, dit-elle, ne doivent pas devenir un prétexte pour le gouvernement pour ne pas répondre aux questions parlementaires. Tout comme cela a été le cas la semaine dernière, une séance parlementaire aura lieu ce jeudi et seul le leader de l'opposition aura droit à une Private Notice Question.

"Je comprends que quand c'est un jour férié, il est difficile de tenir des travaux parlementaires, mais si c'est une fête non-fériée qui tombe un mardi, on peut décaler l'heure à laquelle débute une séance. Cela s'est déjà fait dans le passé. Je crois que le gouvernement fuit devant ses responsabilités. D'ailleurs, je ne comprends pas pour quelle raison on ne peut pas se rendre au Parlement à la veille ou le lendemain d'un jour férié", insiste Arvin Boolell, le chef de file du Parti travailliste au Parlement.

Le député mauve Aadil Ameer Meea regrette également qu'après les vacances d'hiver, il n'y ait eu qu'une séance pendant laquelle les élus ont pu poser des questions. "Il y a des dossiers brûlants comme les prix des carburants ou encore la tenue des élections municipales. Je propose qu'on amende le Standing Order pour que les élus puissent poser des questions à la séance après un mardi qui est un congé public ou un mardi avec une fête religieuse", dit-il. D'après les archives du Parlement, la célébration de l'arrivée des travailleurs engagés a été commémorée un lundi en 2020 mais, le lendemain, il y a eu les travaux au Parlement.

La Chief Whip Naveena Ramyad affirme qu'elle n'est pas au courant si la séance de pas mardi prochain est annulée, tout en rappelant que c'est la prérogative du Premier ministre d'en décider. "Je me prépare pour le tirage au sort des questions pour mardi prochain. Je me prépare pour une séance de mardi. Ce tirage aura bel et bien lieu cette semaine en prévision d'une séance des questions destinées au Premier ministre et aux ministres", affirme-t-elle.

Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement évite les séances du mardi. On se souvient qu'en 2020, il y a eu neuf séances parlementaires entre le 24 janvier et le 29 mars, mais aucune un mardi. Il ne faut pas non plus oublier qu'en 2014, alors que le Premier ministre était Navin Ramgoolam, il n'y avait que cinq séances parlementaires un mardi pour toute l'année.

Possible suspension de Rajesh Bhagwan

Il faudra surveiller la position du Premier ministre, Pravind Jugnauth, ou de son adjoint, Steven Obeegadoo, pour savoir si l'un d'entre eux déposera une motion pour suspendre le député du MMM, Rajesh Bhagwan, ce jeudi. On se souvient que, lors de la séance du mardi 18 octobre, le speaker, Sooroojdev Phokeer, avait expulsé l'élu mauve, après qu'il a croisé le fer avec le Premier ministre sur le lien existant entre Jean-Michel Lee Shim et Dev Beekharry, conseiller spécial au bureau du Premier ministre et membre de la "Gambling Regulatory Authority". "You are not acting as a speaker, but as an MSM agent. Moi, je suis venu ici pour faire mon travail de député", s'est défendu Rajesh Bhagwan après son expulsion.

Le speaker est revenu sur les propos du député de l'opposition jeudi dernier. Il estime que ce qu'il a dit est grave. "Je considère les mots utilisés comme étant méprisants et outrageants envers la présidence, tout en remettant en question l'impartialité de la présidence", a-t-il déclaré. Par la suite, il a ajouté que si ce genre de situation n'est plus contrôlée, cela mettra en péril l'autorité du speaker. Au MMM, personne n'a voulu commenter la déclaration de Sooroojdev Phokeer, tout en nous référant à la déclaration de Paul Bérenger, lors de sa conférence de presse, où il a exprimé son soutien à son député. D'ailleurs, des militants se demandent si ce sera Steven Obeegadoo qui présentera une motion. Il était l'auteur de la dernière motion qui avait conduit à la suspension de Rajesh Bhagwan.