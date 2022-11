Ile Maurice: Ken Poonoosamy - "L'accord de libre-échange continental africain est porteur d'espoir de cadres réglementaires normalisés"

Au fur et à mesure que les start-up gagnent en importance dans la transformation digitale du continent africain, les banques centrales africaines, incluant celle de Maurice, ne sont pas en reste et explorent, avec plus de vigueur, les opportunités que représente la monnaie digitale (CBDC).

Dans ce contexte, la Banque de Maurice et l'Economic Development Board (EDB) organisent conjointement une conférence internationale, dont la cérémonie d'ouverture, hier, a vu la présence de Mathias Cormann, secrétaire-général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Premier ministre et du ministre des Finances, entre autres.

Dans son discours d'ouverture, le Chief Executive Officer de l'EDB, Ken Poonoosamy, a abordé les opportunités qu'offrent les solutions digitales, en particulier dans le secteur bancaire. "Nous savons que l'un des principaux défis en matière d'inclusion financière en Afrique est le manque d'infrastructures appropriées en raison du faible nombre d'agences bancaires et de points d'accès physiques. L'émergence de l'économie numérique et des banques digitales peut mettre fin à cette situation qui affecte tant les individus que les entreprises. À côté des opportunités que présente la digitalisation, des enjeux et défis spécifiques doivent être traités. À cet égard, des initiatives telles que l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) laissent présager un nouvel espoir de cadres réglementaires normalisés, facilitant la création et la croissance des start-up et des banques digitales." Dans le même élan, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a indiqué soutenir la création de startup innovantes, le développement de banques digitales à Maurice, et même la création d'une monnaie digitale de la banque centrale.