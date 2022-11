Ile Maurice: Coupe du monde 2022 (J-19) - Les Mauriciens tardent à faire monter la mayonnaise

La fièvre de la Coupe du monde n'a pas encore atteint de plein fouet les amateurs de ballon rond mauriciens. Même si nous sommes à J-19 de cette compétition abritée par le Qatar. Mais qu'à cela ne tienne, une fois le premier match (Qatar-Équateur) joué, le 20 novembre, on devrait passer à l'heure du foot.

Les championnats européens battent leur plein et les amoureux de football n'ont pas trop le temps de penser à la Coupe du monde. Ils savent toutefois qu'elle arrivera en temps et lieu et occupera le haut de l'affiche. Car c'est bien la première fois que les footballeurs engagés dans ces tournois ne seront libérés de leurs clubs qu'à quelques jours du coup d'envoi de la compétition mondiale. La Fifa va distribuer 209 millions de dollars aux clubs qui libèrent leurs internationaux pour le Mondial-2022 au Qatar, la même somme qu'il y a quatre ans en Russie.

Pendant ce temps-là, à Port-Louis, JSteph Collection, le magasin de Reaz Adam, s'est drapé dans ses plus beaux atours. Des écharpes aux couvertures de rétroviseurs, tout est déjà fin prêt pour faire le bonheur des supporteurs. Propriétaire de cet emplacement depuis dix ans, ce n'est que lors des derniers Jeux des îles tenus à Maurice en 2019 que Reaz Adam se lance dans les accessoires pour supporters. "Comme j'ai eu un bon retour, je me lance pour la Coupe du monde."

Il est vrai que jusqu'ici, les amateurs de foot n'ont pas été très enthousiastes pour le Mondial. "Mais je pense que la fin de mois aidant, les gens viendront prendre leurs accessoires." Reza Adam a même créé les écharpes qu'il vend dans son magasin. "Les prix de mes produits sont à Rs 200, mais je pense lancer une promotion. Pour Rs 500, vous avez votre écharpe de supporter, les couvertures de rétroviseur de votre voiture aux couleurs de votre pays favori et vous aurez même la perruque." Si son cœur balance entre le Brésil et l'Angleterre, Reaz Adam espère que les deux équipes passeront les étapes facilement pour arriver dans le dernier carré.

Qui dit match, dit téléviseur. Au niveau de TheBrandHouse, on soutient que la vente se fait progressivement, malgré la conjoncture économique actuelle. "Il y a de l'engouement, mais je pense que cela va augmenter à l'approche de la compétition", précise Clovis Wong, Chief Executive Officier de l'entreprise. Comme au cours des années précédentes lors de la tenue du Mondial. "Les supporters ne semblent pas hésiter longtemps." Il faut savoir que les téléviseurs proposés sont dotés des nouvelles technologies qui ont le vent en poupe. "On a de nouvelles télévisions, avec une meilleure qualité d'image, un meilleur son, qui vous donnent l'impression d'être dans un stade. Les supporters pourront avoir une vraie expérience de foot à la maison." Il va sans dire que la technologie a évolué au cours des quatre dernières années.

Dans le kit du parfait supporter, il y a le fameux album qui contient les photos de tous les joueurs qui seront sur le terrain durant ce mois de compétition. Et, comme le soutient Clyde Savriapen, il faut avoir un budget conséquent pour compléter le livret. Il est un passionné de pareils albums et ce depuis 1994. "À cette époque, j'aidais mon papa à remplir le sien. Il m'a fallu attendre jusqu'en 2006 pour commencer ma propre collection. À cette période-là, je commençais à travailler. Depuis, lors de chaque Coupe du monde, mon album est rempli." Cette année, il reconnaît que le budget est plus conséquent que les années précédentes. "Tout a augmenté. Raison pour laquelle il faut faire des économies pendant les quatre années qui précèdent la compétition."

Collectionneurs de photos

L'un des problèmes récurrents rencontrés par les fans de ces collections est la disponibilité des photos pour remplir les pages. "C'est la raison pour laquelle, quatre ans de cela, nous avons monté un groupe. Nous nous retrouvons et échangeons les photos que nous avons en double ou en triple. Ainsi, tout le monde a l'occasion de compléter son album." À ce jour, plus de 200 personnes font partie de ce groupe de collectionneurs. "Cela nous permet aussi d'échanger avec les autres passionnés. Nous regroupons des collégiens aussi bien que des personnes âgées. L'ambiance est bonne au sein du groupe."

Fervent supporteur de la France, Clyde Savriapen espère que les Bleus vaincront la "malédiction" cette année. En effet, au cours des dernières années, le champion en titre s'est fait éliminer dès les premiers tours. Ressent-il la fièvre de cette compétition ? "Je pense que les supporters attendent la pause dans les championnats européens. Avant, à un mois de la compétition, les sélections se retrouvaient pour jouer des matches amicaux, mais cette foisci, l'on va rentrer directement dans la compétition."

Même constat d'Ashraf Peeroo. Le président de la Phoenix Academy de foot attend la compétition avec impatience. "Je m'attends à des surprises. Surtout à la découverte de nouvelles pépites sur les terrains. La Coupe du monde est le moment de montrer son talent." Il espère que cela inspirera les jeunes Mauriciens qui sont également friands de ballon rond. Ashraf Peeroo, propriétaire d'un salon de coiffure, confie que le Mondial du Qatar est un sujet de conversation fréquent. "Les gens n'ont qu'une hâte, que cela débute."

Grand fan des Three Lions (équipe d'Angleterre), il espère les voir rééditer l'exploit du dernier Euro et atteindre la finale de la compétition. "Avec une victoire à la clé cette fois-ci." En tout cas, rendezvous est pris pour le 20 novembre dès 20 heures, heure locale, pour le coup d'envoi.

Travailleurs expulsés pour faire place aux touristes

Une nouvelle polémique secoue le Qatar, à 19 jours du début de la compétition. Plusieurs presses étrangères soutiennent que les autorités qataries ont expulsé des centaines de travailleurs migrants des bâtiments situés au centre de Doha. Les ouvriers et habitants racontent que des employés municipaux sont arrivés mercredi dernier pour nettoyer et fermer une douzaine de bâtiments. Selon un porte-parole du gouvernement, les bâtiments étaient "inhabitables". Il a ajouté que les autorités avaient agi en vertu d'une loi de 2010 contre "les logements informels". Un préavis a été donné aux occupants et "les autorités s'assurent toujours que les personnes soient relogées dans un endroit sûr et approprié", selon la même source. La zone concernée, en grande partie située dans le quartier Al-Mansoura, a été réaménagée ces dernières années et certains supporters de la Coupe du monde y séjourneront.