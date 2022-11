Ile Maurice: Vivéa Business Park - Co-working - Rs 65 millions investies dans le projet Les Fascines

Fruit d'un partenariat entre le promoteur immobilier ENL Property et Workshop 17 Mauritius, Les Fascines vient consolider les offres du parc d'affaires Vivéa, à Moka. Il est le premier espace de co-working des trois prévus par le duo à Maurice.

Le co-working n'est plus qu'une simple tendance. En misant sur des espaces pour réinventer l'exercice des activités professionnelles et l'environnement où celles-ci sont pratiquées, le co-working est désormais un secteur d'activité économique capable de séduire les investisseurs de par son potentiel de croissance, et ces derniers n'hésitent plus à lui accorder le statut de pôle d'investissement à part entière. La dernière manifestation de ce type d'intérêt pour le co-working est celle mise en place par le groupe ENL, par son pôle immobilier, ENL Property, et Workshop 17(qui a marqué l'histoire du co-working en Afrique du Sud en décrochant en 2020 le titre de Best Global Coworking Brand, et celui Best Coworking Space au Global Start-up Awards de 2022).

Les Fascines compte 148 membres; 32 entreprises; peut accueillir 84 membres ; dispose de 602 m2 de bureaux, et a enregistré un taux de remplissage de 65 %. "Nous ne sommes pas qu'un espace de travail", avance Adam Dembovsky, Managing Director de Workshop 17 Mauritius, "mais bien un réseau d'opportunités pour les entrepreneurs".

Trois aspects majeurs ont mené le groupe ENL vers le secteur du co-working. Il s'agit d'abord de rechercher le savoir-faire sud-africain, qui compte pas moins d'une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine. Résultat : ENL Property et Workshop 17 Mauritius sont partenaires pour promouvoir ce secteur à Maurice.

Passé et modernité

Le deuxième point fort de la démarche du duo ENL Property/Workshop 17 Mauritius est le montant de cet investissement, de Rs 65 millions, dans la mise en place du premier projet de co-working, Les Fascines, situé dans le complexe commercial aux multiples facettes de Vivéa Business Park. Ce parc d'affaires de Moka est la manifestation architecturale et environnementale du groupe ENL à trouver la juste formule pour un mariage réussi entre un passé baigné dans la plantation de la canne et la production du sucre, et une modernité où les technologies repoussent, de jour en jour, les limites de l'innovation.

Le troisième point fort de ce partenariat est l'appétit affiché pour pousser son ancrage dans ce secteur, un montant élevé certes, mais moins que l'investissement total occasionné pour de projets futurs. En effet, le prochain site de co-working sera à Grand-Baie, avec The Precinct, qui verra le jour en avril prochain.

Ce n'est pas un hasard que cette région soit dans le viseur d'ENL Property et de Workshop 17 Mauritius. Le duo vise une clientèle étrangère qui pourra travailler à distance sans investir dans la construction de bureaux, créant un environnement où il est possible de satisfaire les besoins aussi bien des entrepreneurs que ceux des entreprises.

L'ambition du duo ENL Property et de Workshop 17 Mauritius d'être des prestataires de services clés du co-working passe également par la diffusion du concept dans la région sud, avec le village intelligent Savannah Connected Countryside. S'il y a un secteur à qui l'émergence de la pandémie de Covid-19 a fait du bien, c'est bien celui du co-working. Adam Dembovsky soutient qu'il fait partie de ceux qui peuvent témoigner de ce phénomène.