Tunisie: Sousse - Bientôt un mégaprojet socioéconomique

Ce projet, qui s'étale sur une superficie de 4 ha, permettra la création d'environ 6.000 postes d'emploi et comportera plusieurs édifices dont un palais des congrès, un centre commercial, un centre sanitaire de soins hospitaliers, un hôtel 5 étoiles, un complexe résidentiel d'habitat, des bureaux, un espace culturel et un parking au sous-sol pour 3.000 voitures environ.

Ce mégaprojet socioéconomique jouxtant la gare ferroviaire de Sousse, d'une valeur de 250 MD (d'après les estimations de 2007), sera réalisé dans un proche avenir.

Contacté à ce sujet, Slim Kâabi, manager du bureau RAI et ayant pour mission la prospection des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers, nous a indiqué que ce grand projet a été programmé, en fait, par la société d'études et de développement de Sousse (constituée de 5 banques, du gouvernorat et de la commune, dont la création a été publiée au Jort en 2007), moyennant un fonds d'investissement étranger estimé à 250 MD.

Il a noté qu'il a établi des correspondances et entrepris des contacts avec tous les intervenants (présidence du gouvernement, ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, le gouvernorat, et la commune de Sousse).

Il a précisé que les correspondances et les contacts établis en 2015 n'ont pas eu un écho favorable, d'autant plus que le ministère, en charge à cette époque, lui a révélé que la décision finale de financement et de réalisation de ce projet revient, essentiellement et en priorité, au gouverneur de Sousse. Contacté, ce dernier a rejeté la balle dans l'autre camp en affirmant que la décision finale revient plutôt au ministère.

Slim Kâabi a également rappelé qu'au mois d'août 2018, il a eu un contact avec le gouverneur de l'époque qui lui a promis de trouver une solution quant à la réalisation effective et sans obstacles de ce grand projet moyennant un fonds d'investissement proposé par le bureau RAI. D'après le gouverneur, le projet va donner un nouveau souffle aux divers intervenants pour assurer la concrétisation de ce mégaprojet tant attendu et tant espéré par les concitoyens depuis belle lurette.

Notons que ce grand projet va résoudre considérablement un bon nombre de problèmes socioéconomiques, dont le chômage, le stationnement des voitures au centre ville... En outre, il va certainement renforcer et dynamiser l'activité commerciale et culturelle de la ville.