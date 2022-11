Ile Maurice: Conférence sur l'écologie - Le film sur le Wakashio fait le procès du GM

MV Wakashio: retour sur le pire désastre écologique du pays

Les invités, dont plusieurs étrangers, ont pu voir "Wakashio - Lespwar odela marenwar", très critique envers l'inaction et les actes condamnables des autorités entourant le naufrage du 6 août 2020. C'était mercredi, lors du lancement de la conférence internationale sur l'écologie. Au début de ce film en anglais, réalisé par Rezistans ek Alternativ (ReA), du Centre for Alternative Research and Studies et Rising Ocean, on peut voir le ministre Kavy Ramano dans le déni, affirmant qu'il n'y a aucun risque de marée noire.

Et même après la découverte de pétrole dans le lagon, quand les citoyens ont commencé à se mobiliser sous l'impulsion de ReA et qu'un de ses membres, David Sauvage, a eu l'idée de fabriquer des barrages flottants pour contrer le déversement d'hydrocarbures, les autorités organisaient une contre-campagne en affirmant que les photos montrant que le "Wakashio" s'est fissuré étaient fausses. On a pu voir de nombreux témoignages, dont celui de la skipper Virginie Orange, qui a trouvé incroyable que "pas un ministre n'était présent parmi les citoyens".

David Sauvage y dénonce aussi la tentative du gouvernement d'interdire l'accès au public au waterfront de Mahébourg. Le film rappelle également le "kot monn foté" de Pravind Jugnauth et les dauphins morts, naturellement selon les autorités, alors que l'on attend toujours les résultats des analyses de l'étranger. Deux ans après.