Tunisie: Le spectacle "Allo Cosmos" en tournée à Bizerte, Tunis et Sfax - De la science-fiction chorégraphiée

L'Institut français de Tunisie va présenter le spectacle " Allô Cosmos" de Marc de Blanchard et Fanny Paris, qui sera en tournée à Bizerte, Tunis et Sfax, du 2 au 8 novembre 2022. La tournée est organisée avec l'Alliance française de Bizerte et le Théâtre municipal de Sfax, avec le soutien de l'Institut français (IF) à Paris.

Avec "Allô Cosmos", Marc de Blanchard et Fanny Paris, qui signent respectivement la musique/mapping vidéo et la chorégraphie, proposent un bien particulier, un spectacle aux allures d'une science-fiction chorégraphiée. Le tout servi avec un savant mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90. Tout un monde en suspension, propice à la surprise, à l'étonnement, à la poésie comme à l'absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l'Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est l'histoire d'une incroyable épopée cosmique...

"Sur scène, le décor est posé: dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques, dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l'être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d'animaux inconnus et de végétaux étranges... ", annonce le texte introductif de l'œuvre.

Le programme détaillé

- Mercredi 2 novembre, à 15h30, au Théâtre Majestic de Bizerte ;

- Samedi 5 novembre, à 15h30 et à 19h00, au Théâtre Rio de Tunis ;

- Mardi 8 novembre, à 14h30 et à 18h00, au Théâtre municipal de Sfax.

L'entrée est gratuite et les places sont limitées à 200 personnes par représentation. Spectacle tout public (à partir de 4 ans).