Soudan: Idris tient une conférence de presse sur sa visite au Nord et au Sud Darfour.

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Chef du Front Révolutionnaire et Chef du Mouvement/Armée de Libération du Soudan - le Conseil Transitoire, Dr. Al-Hadi Idris, a conclu sa visite de huit jours dans les Etats du Sud et du Nord Darfour.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport de Khartoum lundi soir, Son Excellence a affirmé que sa visite dans les deux États visait à s'informer sur les questions et les soucis des citoyens et à identifier leurs besoins nécessaires, représentés dans l'établissement de projets de développement et de services.

Il a ajouté que lui-même et la délégation qui l'accompagnait ont été assurés du calme des conditions de sécurité dans les deux États, à travers les briefings présentés par les comités de sécurité, en plus de leur rôle pour sécuriser la saison agricole et les opérations de récolte et prévenir les frictions entre les agriculteurs et les pâtres.

Il a dit qu'il était assuré des préparations des forces de son mouvement dans les camps de rassemblement de la zone d'Ammar Jadid dans la localité de Mirshang, au Sud-Darfour, et de la zone de Korma, dans l'État du Nord-Darfour, pour mettre en œuvre les arrangements liés à l'article sur les arrangements de sécurité.

En ce qui concerne la situation politique actuelle, Dr. Al-Hadi Idris a déclaré que le Front Révolutionnaire a présenté une initiative et une feuille de route pour contribuer à la résolution de la crise politique que connaît le Soudan, soulignant que l'absence d'un projet national est la raison de sa continuation, soulignant que la sortie de crise est à travers un dialogue sérieux qui inclut toutes les parties concernées par la crise.

Dr. Al-Hadi Idris a fait allusion à leur réponse positive à toutes les initiatives, y compris l'initiative du comité de gestion de l'Association du Bâtonnier, qui a abouti à une déclaration constitutionnelle, qui, selon lui, pourrait constituer une base de discussion.

Il a appelé toutes les parties à agir positivement avec tout appel au dialogue afin que le Soudan puisse sortir de cette grande impasse, et qu'un accord soit conclu pour former et établir un gouvernement civil démocratique et stable.