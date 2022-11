Tunisie: FAO | Gestion forestière - Intégrer la biodiversité dans les pratiques quotidiennes

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Centre de recherche forestière internationale (Cifor) viennent de publier une étude sur l'intégration de la biodiversité dans la foresterie.

Cette étude évalue les bonnes pratiques et les solutions qui équilibrent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité forestière dans 8 pays : Congo, Ethiopie, Finlande, Japon, Malaisie, Mexique, Pérou et Royaume-Uni.

Donner la priorité aux politiques, plans, programmes, projets et investissements forestiers qui ont un impact positif sur la biodiversité au niveau de l'écosystème, des espèces et de la génétique et intégrer la biodiversité dans les pratiques quotidiennes de gestion forestière, ainsi que dans les plans de gestion forestière à long terme, à différentes échelles, sont les principales recommandations de cette étude.

30 % des espèces d'arbres menacées d'extinction

La déforestation est le facteur le plus important de la perte de biodiversité forestière avec 10 millions d'hectares de forêts convertis chaque année principalement pour l'agriculture, selon la FAO.

Jusqu'à 30 % des espèces d'arbres sont aujourd'hui menacées d'extinction. En raison de la surexploitation, les populations d'animaux sauvages ont également été décimées dans de vastes zones forestières, menaçant la survie de nombreuses espèces. Les aires protégées, qui sont considérées comme la pierre angulaire de la conservation de la biodiversité, couvrent 18 % des forêts du monde, tandis que 30 % sont principalement destinées à la production de bois et de produits forestiers non ligneux.

L'étude a évoqué d'autres menaces pour les forêts et la biodiversité, telles que les perturbations qui n'entraînent pas nécessairement la déforestation, mais qui ont néanmoins des effets dévastateurs sur la santé et la vitalité des forêts--et par conséquent sur leur capacité à fournir une gamme complète de biens et de services écosystémiques.