Ile Maurice: Volley-ball - Le Quatre-Bornes VBC de nouveau sacré sans discussion

Cette saison encore, le Quatre-Bornes VBC a évolué un cran au-dessus de ses adversaires dans le championnat national de première division féminine. C'est donc sans surprise que l'équipe de la ville des fleurs a enchaîné avec un troisième titre de suite et ce en demeurant invaincu en cinq matches (15 points) et ne concédant pas le moindre set.

Les Quatre-Bornaises ont clôturé leur saison en dominant leur adversaire le plus sérieux dans cette ligue, Tranquebar Black Rangers le 21 octobre, en trois manches, 25-15, 25-18 et 25-12, en 71 minutes de jeu. Autant dire que le QBVC qui a enregistré le retour de la contreuse centrale Felicia Julie cette saison n'a pas eu à forcer son talent. Le fossé entre cette formation et ses adversaires est conséquent et mettra du temps à être comblé.

Eric Louise, l'entraîneur de l'équipe ne peut qu'être satisfait. "La saison précédente n'avait pas pu aller jusqu'à son terme (ndlr : en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19) et c'était assez frustrant. Les filles sont restées longtemps sans jouer et cela a été un soulagement pour elles de retrouver la compétition. C'était bien important. Au début de la saison, on a du nous adapter. Les filles ont consenti à de gros sacrifices et elles ont bossé dur. Je suis content pour elles. C'est très bien d'avoir terminé la saison invaincus aussi. Notre adversaire principal était une fois de plus Tranquebar Black Rangers et le fait que l'un de ses joueuses majeures, Alexie Elmire, n'était pas de la partie cette saison lui a compliqué la tache", analyse le technicien.

Celui-ci ajoute que ses joueuses ont bénéficié de quelques jours de repos et ont repris l'entraînement en vue du coup d'envoi de la prochaine saison qui est annoncé pour la mi-novembre. "Selon les indications, le championnat va reprendre à la mi-novembre mais nous attendons confirmation de la fédération. Mais nous avons déjà repris le chemin de l'entraînement après quelques jours de pause", dira Eric Louise.

L'entraîneur souhaite préparer au mieux son équipe pour le prochain championnat mais aussi et surtout le Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) qui devrait avoir lieu à Maurice fin février ou début mars 2023.

Les championnes

Alison Labour (capt.), Vanessa Chellumben, Stacy Armoogum, Nathalie Létendrie-Laurette, Rachel Etiennet, Stéphanie Louise, Felicia Julie, Océane Labour, Valentine Paul, Jelissa Perrine, Chloé Jeannot

Entraîneur : Eric Louise

Assistant-entraîneur : Cristelle Parsooramen