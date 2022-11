Algérie: "60 ans de cinéma algérien", une exposition rétrospective à Alger

Alger — Une grande exposition d'affiches de films historiques intitulée "60 ans de cinéma algérien", reflétant les œuvres majeures et l'évolution du cinéma algérien avec une mise en lumière des plus grands acteurs et professionnels du 7e Art, est organisée à la salle de cinéma "L'Afrique" par l'Association "Lumières" dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchent de la guerre de libération nationale.

Cette exposition propose aux visiteurs des affiches de films comme "La bataille d'Alger" de Gilo Pontecorvo, "Hassan Terro" Mohamed Lakhdar-Hamina, "L'opium et le bâton" de Ahmed Rachedi, "Patrouille à l'est" de Ammar Laskri, "Vent du sud" de Mohamed Slim Ryad, "Leila et les autres" de Sidali Mazif et d'autres œuvres qui ont fait la gloire du cinéma algérien.

A cette occasion, le président de l'association "Lumières", Amar Rabia, a indiqué que cet exposition vise à faire connaître le cinéma algérien et ces principaux symboles aux jeunes générations grâce au fonds documentaire de l'association qui a organisé également dans cette même salle un cycle de projection de films historiques inauguré samedi.

Au programme de ce cycle, des œuvres comme "L'opium et le bâton" de Ahmed Rachedi, "Hassan Terro" Mohamed Lakhdar-Hamina ou encore "Chroniques des années de braise", Palme d'Or du festival de Cannes en 1975.