Algérie: Fatah et Hamas appellent à adopter la Déclaration d'Alger comme l'une des décisions du Sommet arabe

Alger — Les mouvements palestiniens Fatah et Hamas ont appelé mardi les dirigeants arabes participant au 31e Sommet arabe d'Alger à adopter la Déclaration d'Alger en faveur de l'unification des rangs palestiniens comme l'une des décisions du sommet et à mettre en place un groupe de travail pour la mise en œuvre de ses clauses.

Le Fatah a affirmé souhaiter que les dirigeants arabes prenant part au Sommet arabe, qui débute mardi à Alger, adoptent la Déclaration d'Alger et mettent en place un groupe de travail algéro-arabe pour la mise en œuvre de ses clauses.

Dans une déclaration à l'APS, M. Azzam Al-Ahmed, membre du Comité central du Fatah a appelé à "la mobilisation de toutes les énergies pour défendre la cause centrale de la nation arabe et poursuivre et demander des comptes à l'entité sioniste et à ses dirigeants pour leurs crimes contre le peuple palestinien", citant "les assassinats, l'expropriation des terres, la destruction des maisons et les incursions dans les villes, les villages et les camps, et notamment à El-Qods avec ses lieux sacrés pour les musulmans et les chrétiens".

Face aux complots visant à diviser les pays arabes et à les détourner de la centralité de la cause palestinienne, M. Azzam, qui a présidé la délégation du Fatah en Algérie sur le dossier de la réconciliation palestinienne, a souhaité que "le Sommet arabe puisse permettre de réhabiliter l'initiative arabe de paix avec tous ses engagements politiques, matériels, médiatiques et juridiques".

Il a également souligné la nécessité de travailler conjointement pour assurer la protection internationale au peuple palestinien, à travers les Nations Unies, en mettant fin à l'occupation sioniste des territoires de l'Etat de Palestine occupé, membre observateur des Nations Unies conformément à la résolution n 67/19.

Pour sa part, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh a affirmé, dans un message destiné aux dirigeants arabes, que "c'est un choix judicieux que le sommet arabe reprenne, après trois ans de suspension, en ce jour célébrant l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération algérienne, couronnée de la libération de l'Algérie au prix de millions de chahid".

Face à la gravité de la situation dans les territoires palestiniens occupés, le chef du bureau politique du Hamas, a appelé au soutien au peuple palestinien et à sa résistance, et à l'adoption de la Déclaration d'Alger d'unification nationale palestinienne, exprimant sa conviction que " la nation arabe se tient aux côtés de ses dirigeants et de ses peuples".

M. Haniyeh a mis en avant l'impératif de considérer la question palestinienne comme étant la cause centrale des pays arabes qui doivent assumer leur responsabilités quant à la mobilisation des moyens et des capacités pour soutenir et appuyer le peuple palestinien dans sa lutte afin de lui permettre de recouvrer tous ses droit et établir l'Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale et ouvrir ainsi la voie au retour des réfugiés et à la mise en liberté des prisonniers.

Il a, aussi, exhorté le Sommet arabe à soutenir les prisonniers dans les geôles de l'occupation en consentant davantage d'efforts pour les libérer, appelant les dirigeants arabes à assurer une vie décente aux réfugiés et à soutenir leur retour à leur terre tout en condamnant l'occupation et ses crimes. Il a également plaidé pour l'isolement politique et diplomatique de l'occupant sioniste.