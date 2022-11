Algérie: Abu Rudeina - Le Sommet d'Alger est celui de la Palestine et de l'Unité arabe

Ramallah (Palestine) — Le Porte-parole de la Présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeina, a affirmé que le Sommet arabe abrité par l'Algérie serait "le Sommet de la Palestine et de l'Unité arabe", en ce sens qu'il transmettra un message clair au monde quant à la centralité de la question palestinienne pour la Nation arabe.

Dans des déclarations relayées par l'Agence de presse palestinienne (Wafa), M. Abu Rudeina a souligné que le Sommet d'Alger serait "le Sommet de la Palestine et de l'Unité arabe", en ce sens qu'il transmettra un message clair au monde quant à la centralité de la question palestinienne pour la Nation arabe qui a toujours défendu le droit du peuple palestinien qu'elle soutient par tous les moyens.

"Le Sommet d'Alger véhicule un message fort de soutien au peuple palestinien dans la défense de ses droits et symboles", a-t-il affirmé, soulignant que les déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune affirmant que "le Sommet d'Alger est le Sommet de la Palestine, alors qu'il accueillait le Président palestinien Mahmoud Abbas dans le cadre de sa participation aux travaux du Sommet arabe, confirment la position ferme et de principe de l'Algérie qui soutient la Palestine et sa cause juste".

"Ces déclarations ne sont pas étrangères à un pays frère comme l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien et sa cause juste et défendu ses droits et symboles musulmans et chrétiens".

Le Président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, est arrivé lundi après-midi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tient mardi et mercredi à Alger.

M. Mahmoud Abbas a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le 31e session du Sommet arabe qui se déroule sous le signe de "l'unification des rangs arabes" se fixe l'objectif de parvenir à un consensus sur plusieurs dossiers et défis auxquels est confronté la nation arabe, notamment en ce qui concerne la situation en Libye, au Yémen et en Syrie, et principalement la cause palestinienne qui occupe une place centrale à l'ordre du jour de cette session, entre autres dossiers de coopération économique et commerciale.