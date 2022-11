Maroc: Le ministère de l'Intérieur accompagne le rythme de la reprise progressive de l'activité économique compte tenu des répercussions de la pandémie de Covid-19

Rabat — Le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, a assuré, mardi à Rabat, que son département accompagne le rythme de la reprise progressive de l'activité économique compte tenu des répercussions de la pandémie de Covid-19.

Présentant le projet de budget sectoriel du ministère de l'intérieur pour l'année 2023 devant la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la chambre des représentants, M. Laftit a indiqué que le ministère a poursuivi dans ce contexte sa coordination avec les Comités national et régionaux de veille économique, pris des mesures parallèles de suivi des indicateurs économiques et sociaux des impacts de la pandémie aux niveaux national et régional et apporté un soutien pour le développement des zones économiques et industrielles, outre la ratification d'un certain nombre d'accords pour créer des zones d'activités économiques.

Pour compléter le dispositif de réforme globale des centres régionaux d'investissement, le ministère a œuvré, en coordination avec les départements ministériels concernés par la mise en oeuvre des dispositions de la décentralisation administrative, à adopter les procédures nécessaires de délégation de compétence du pouvoir central au niveau régional, notamment en ce qui concerne la liste initiale des autorisations et des décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'investissement inscrits dans les plans de décentralisation administrative, a assuré le ministre.

S'agissant de la nouvelle charte des investissements, M. Laftit a affirmé que son département a contribué aux différentes étapes d'élaboration de la loi-cadre qui fait office de charte des investissements et de ses textes d'application, ainsi qu'à l'adoption de mesures d'accompagnement pour améliorer la climat des affaires et renforcer l'attractivité des investissements nationaux et étrangers.

Il a rappelé dans ce cadre le discours prononcé par SM le Roi à l'ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, dans lequel le Souverain a souligné l'importance de "l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs."

Il a également souligné qu'en application des hautes instructions royales, le ministère de l'Intérieur a redoublé d'efforts pour accélérer la mise en oeuvre du registre social unifié, qui se veut le principal mécanisme d'établissement d'un projet de généralisation des programmes de protection et d'accompagnement sociaux.

M. Laftit a indiqué qu'après l'achèvement du système informatique du registre social unifié, une expérience pilote a été lancée au niveau de la préfecture de Rabat et de la province de Kénitra, notant que cette phase expérimentale de mise en oeuvre du registre social permettra d'enrichir et d'évaluer le système, en perspective de l'étape de généralisation qui touchera l'ensemble du territoire national, à partir de la fin de cette année.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le montant total alloué au budget sectoriel du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2023 s'élève à 43,64 milliards de dirhams, notant que le budget de fonctionnement s'élève à 35,70 milliards de dirhams, tandis que le budget d'investissement s'élève à 7,93 milliards de dirhams.