Afrique: CAN U20 TotalEnergies - Déjà huit nations qualifiées pour la phase finale en Égypte

Huit nations ont composté leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2023 prévue en Égypte entre février et mars de l'année prochaine.

Les huit équipes déjà qualifiées pour le tournoi ont franchi avec succès les étapes de leurs qualifications zonales respectives.

L'Égypte, pays hôte, participera pour la 18e fois au tournoi et sera rejointe dans la zone Nord (UNAF) par la Tunisie, qui a terminé en tête de ses qualifications zonales avec cinq points, juste un point devant la Libye et le Maroc. La Tunisie n'a remporté qu'un seul de ses trois matches de qualification, contre la Libye, et a enregistré deux nuls contre le Maroc et l'Algérie, mais a accumulé suffisamment de points pour assurer sa huitième participation à la compétition.

Dans la zone Ouest A, le Sénégal et la Gambie se sont qualifiés pour la phase finale de l'événement. Les Lions Junior de la Teranga du Sénégal sont sortis vainqueurs de la Zone A de la WAFU, suite à leur victoire sur la Gambie 1-0 au Stade Cheikha Ould Boïdiya, Nouakchott, le 6 septembre 2022. Samba Diallo, 19 ans, a marqué le seul but de la rencontre, permettant au Sénégal de sortir vainqueur de la zone, mais les Jeunes Scorpions ont également obtenu leur place pour le tournoi continental, en tant que vice-champions de leur zone.

Le Sénégal a été finaliste à trois reprises de la CAN U20 TotalEnergies (2015, 2017 et 2019), et fera son retour après avoir manqué l'édition 2021. La Gambie, pour sa part, participera pour la sixième fois à l'événement, avec l'espoir de faire mieux que sa troisième place en 2007 et 2021.

Les Flying Eagles du Nigeria et du Bénin seront les porte-drapeaux de la zone B de la WAFU en Égypte en février 2023. Le Bénin a terminé en tête du groupe A de la zone B de la WAFU, avec sept points en trois matches, tandis que les Flying Eagles ont terminé en tête du groupe B avec quatre points et n'ont devancé le Burkina Faso qu'à la différence de buts.

Sept fois vainqueur de la CAN U20 TotalEnergies, le Nigéria fera son retour depuis 2019, dans ce qui sera sa 18e participation au tournoi, avec l'Égypte. La dernière victoire des Flying Eagles dans la compétition remonte à 2015.

Pour le Bénin, il s'agira seulement de leur troisième participation, et d'un retour depuis leur dernière participation en 2013, avec une troisième place en 2005, qui reste leur meilleur parcours dans la compétition.

Le Mozambique et la Zambie, de la zone COSAFA, complètent la liste des huit nations déjà qualifiées.

Les Chipolopolo Junior de Zambie ont battu le Mozambique par un but à zéro en finale de la zone COSAFA le 16 octobre 2022 au Somhlolo National Stadium, Lobamba. Mutandwa a marqué le seul but du match pour la Zambie, qui avait battu l'Angola 3-2 aux tirs au but, en demi-finale.

La victoire 2-1 du Mozambique sur l'Afrique du Sud en demi-finale lui avait assuré sa quatrième participation au tournoi.

Les éliminatoires de la zone centrale (UNIFFAC) se dérouleront au Cameroun à une date qui n'a pas encore été annoncée, tandis que les éliminatoires de la zone centre-est se déroulent actuellement au Soudan.

Les zones UNIFFAC et CECAFA produiront les quatre autres nations qui prendront part à la CAN U20 TotalEnergies, en Égypte.