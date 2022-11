Algérie: Guerre de libération - Diverses manifestations à travers le Sud du pays

Ouargla — Plusieurs manifestations commémoratives socio-économiques et culturelles ont été organisées, mardi, dans les wilayas du Sud du pays dans le cadre de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, le 1er Novembre 1954.

L'évènement historique a été rehaussé par des cérémonies de recueillement des autorités civiles, militaires, des membres de la famille révolutionnaire et de nombreux citoyens, aux carrés des martyrs et stèles commémoratives pour la lecture de la Fatiha et le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des glorieux Chouhada.

Dans la wilaya d'Ouargla, l'occasion a été mise à profit par les autorités locales pour se rendre au village de Bemendil,(flanc Ouest d'Ouargla), pour recueillir à la stèle érigé près d'un puits d'enterrement vivant des Chouhada de la région.

Il s'agit aussi de la mise en service du système de caméra de surveillance publique visant la protection des personnes et la lutte contre le crime en milieu urbain.

Au volet culturel, la maison de la culture "Moufdi Zakaria", embellie des couleurs nationales, a servi de cadre à une opéra "Voix de Novembre" retraçant les luttes et sacrifices du peuple algérien contre le colonialisme français pour le recouvrement de son indépendance et sa souveraineté nationale.

Cette date historique a été marquée dans la wilaya de Tamanrasset par la pose, par les autorités locales, de la première pierre de réalisation des projets socio-éducatifs, dont trois écoles primaires, un groupe scolaire et un lycée dans la commune d'Abalessa, la mise en service du projet d'alimentation en eau potable de la localité de d'Azerzi et l'alimentation en énergie électrique des quartiers de Tighirt et d'Akerbane.

Cette occasion historique a été prometteuse pour les jeunes de la région lesquels ont bénéficié de titres d'insertion et d'autres de financement de montage des microprojets.

A Ghardaïa, outre les festivités commémoratives officielles, l'occasion a donné lieu à l'inauguration de la nouvelle gare routière, d'un espace des distributeurs automatiques de billets de banques (DAB), le lancement, au niveau du nouveau pôle urbain "Oued-Nechou", d'un projet de réalisation de 200 logements publics locatifs faisant partie d'un programme global de 1.000 logements retenus à travers les différentes villes de la wilaya.

Il a été également question d'organiser, dans la wilaya de Tindouf, d'une série d'activités commémoratives culturelles et sportives, en plus de la projection d'un film documentaire sur l'évenement, la remise d'appareillages et accessoires au profit des Moudjahidine et des ayant-droits.

Le raccordement des logements du Ksar Melouka aux réseau d'électrification et du gaz naturel, la pose de la première pierre du projet de minoterie relevant du groupe Agrodiv, l'inauguration de deux transformateurs électriques au vieux Ksar de Béni-Thamer, et l'inauguration d'un hôtel privé, constituent les fait saillants ayant marqué la commémoration de cette journée-phare dans la wilaya d'Adrar qui a également enregistré la pose de la première pierre d'un projet de réalisation d'un collège, de 205 logements publics et l'inauguration des exploitations agricoles au niveau du périmètre "Meraguen".

La wilaya de Béchar a, quant à elle marqué l'évènement par diverses manifestations, dont le raccordement de 185 foyers de la ville de Béchar au réseau de gaz naturel, l'électrification de 23 exploitations agricoles au périmètre de Tighaliine.

La wilaya de Djanet a été, elle aussi au rendez-vous de cet évènement par l'organisation d'une campagne de boisement à l'établissement scolaire moyen "Bachir El-Ibrahimi", ainsi qu'un défilé du club olympique de cyclisme "Tassili" et d'une exhibition du club amateur du parapente.

Des manifestations commémoratives similaires ont également été organisées à travers le reste des wilayas du Sud du pays qui ont vibré, la veille de cette date historique, aux rythmes de défilés populaires avec la participation des Scouts musulmans algériens (SMA), des équipes de cavaliers, ponctués de chants engagés.