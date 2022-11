Algérie: Guerre de libération - Inauguration et pose de la 1ère pierre de plusieurs structures à l'Ouest du pays

Oran — Les festivités célébrant le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale dans les wilayas de l'ouest du pays ont été marquées, mardi, par l'inauguration de plusieurs structures et la pose de la première pierre pour la réalisation d'autres projets.

A cette occasion, les autorités civiles et militaires locales et la famille révolutionnaire se sont rendues aux cimetières des martyrs, où le drapeau national a été hissé et l'hymne national entonné suivis du dépôt d'une gerbe de fleurs et de la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

A Tiaret, le cimetière des martyrs a été inauguré après sa restauration avec la ré-inhumation des restes de quatre martyrs à savoir Nouaouria Kada, Nouaouria Ahmed, Ahmed Azzouz et Regad Mustapha, après avoir été exhumés dans la région de Marhaba, près de la commune de Djebila Er-Resfa.

La délégation officielle a également rendu visite à l'un des moudjahidine de la région.

Dans la même commune, un nouveau lycée a été baptisé du nom du martyr Laâredj Mohamed et la première pierre a été posée pour la réalisation d'un établissement scolaire du même cycle d'une capacité de 800 places, ainsi que l'inspection du projet de l'extension de la ville sur une superficie de 283 hectares dans la région d'El-Hadjara et une visite de la gare ferroviaire de transport des voyageurs.

Dans la commune voisine de Medrissa, un nouveau CEM et un groupe scolaire en zone rurale ont été inaugurés, en plus de la mise en service d'un projet d'alimentation en eau potable.

A Sidi Bel Abbes, le musée de wilaya du moudjahid a abrité des expositions dédiées à la glorieuse Révolution de Novembre en sus de la projection d'un film historique sur le parcours du martyr Moualid Bekhelifa du réalisateur Mohamed Brahim.

Le programme tracé pour la circonstance comprenait également une visite à Mme Benali Aïcha, la veuve du martyr Bouda Bouziane, ainsi que la visite du moudjahid Adnane Lakhdar, en plus d'un hommage à un certain nombre de moudjahidine et d'ayants-droit.

A Saïda, le projet de réhabilitation du réseau d'eau potable du chef-lieu de la wilaya, à partir de la zone de Djebarat, a été mis en service, et la première pierre a été posée pour le lancement des travaux de réalisation de 100 logements de type LPA, en plus de l'inauguration de la polyclinique Chahid Salem Ali Benoumer et d'un stade de proximité doté de gazon artificiel.

La wilaya verra également l'inauguration de quatre établissements d'investissement privés dans les communes de Saïda, Aïn El Hadjar et Ouled Brahim. Il s'agit notamment d'un abattoir, d'une usine de polystyrène, d'un centre de dialyse, d'un centre d'aliment de bétail. Ces investissements doivent créer plus de 600 emplois directs et indirects.

A El-Bayadh, une opération de distribution de plus de 4.000 actes de propriété sous diverses formules a été organisée à travers plusieurs communes dont plus de 3.900 actes dans le cadre des actes de régularisation des propriétaires apparents, 300 contrats d'accession à la propriété des logements dans le cadre de la cession de biens relevant de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), et plus de 100 actes de propriété pour les bénéficiaires du programme de lotissements sociaux et de la construction rurale.

Par ailleurs, 750 décisions d'attribution d'aides financières ont été distribuées dans le cadre du programme de lotissements sociaux, ainsi que 100 décisions d'aides financières à la construction rurale.

A Aïn Temouchent, les autorités locales ont rendu visite à la veuve du martyr Berichi Lahbib et au moudjahid Ali Berafaa, qui ont été honorés chez eux.

A Tlemcen, une polyclinique a été inaugurée dans la commune de Beni Mester et un centre postal dans la commune de Bouhlou, ainsi que le lancement du projet de dédoublement de la route nationale reliant les communes de Tlemcen et Terni Beni Hedil, sur une distance de 13 km.

Les cérémonies de célébration de cet anniversaire historique à Nâama a vu la distribution de 430 décisions d'aides à la construction dans le cadre des lotissements sociaux et 210 décisions d'aide à l'habitat rural, portant à 1.817 le nombre d'aides à la construction distribuées depuis le début de l'année.

La station de pompage du projet d'approvisionnement en eau de Chott Gharbi a été baptisée du nom du martyr Ben Nedja Enouar. Des moudjahidine et des veuves des martyrs ont été honorés à l'occasion.

Par ailleurs, la première pierre du projet de réalisation de 50 logements promotionnels dans le quartier de lotissement ouest du chef-lieu de la wilaya a été posée et les travaux d'aménagement de la place du 1er novembre 1954 ont été lancés. A cette même occasion, un salon de wilaya pour les activités des jeunes, avec la participation des établissements du secteur de la jeunesse et des sports et du mouvement associatif, a été ouvert et une exposition historique a été mise sur pied dans le hall du théâtre régional "Mohamed Benkettaf" avec la participation de la Direction des moudjahidine et des ayants-droit et des associations historiques et culturelles.

A Relizane, à l'occasion de la célébration de cet anniversaire historique, une visite a été rendue au moudjahid Abdelkader Belagraa, qui a été honoré dans son domicile situé au chef-lieu de la wilaya.

A Mascara, une exposition historique a été organisée au musée de wilaya du moudjahid et un accord de coopération dans le domaine du patrimoine et de la préservation de la mémoire nationale a été signé entre la Direction des Moudjahidine et des ayants-droit et celle de l'Education nationale. Une visite a été rendue au moudjahid Benmoulay Abdelkader et la veuve du martyr Bahmed Abdel Kader.

Une école primaire a été également baptisée du nom du martyr Mansour Hanifi Bouziane et 150 arbustes ont été plantés près de la gare routière du chef-lieu de la wilaya.

A Mostaganem, les autorités locales ont rendu visite au moudjahid Mehantal Afif, âgé de plus de 100 ans, à sa résidence sise au chef-lieu de la wilaya.

A cette occasion, la mosquée Abi Daoud a été inaugurée dans le village d'El-Naïmia relevant de la commune de Sidi Ali ainsi qu'une école coranique dans la mosquée El-Ensar du quartier Houria à Mostaganem.

Le programme organisé dans la wilaya à cette occasion prévoit également l'ouverture du Festival national de la poésie des jeunes, avec la participation d'une soixantaine de poètes venus de 40 wilayas et l'organisation de plusieurs manifestations culturelles au niveau du parc d'attractions "Mostaland", de la salle de cinéma "Mohamed Habib Hachelaf" et du Théâtre régional "Djillali Benabdelhalim".