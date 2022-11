Madagascar: " Asa avotra mirindra " - Extension dans 30 districts

Le nombre des districts couverts par le programme " argent contre travail productif " s'élargit. Le district de Fandriana figure parmi les localités qui viennent de grossir leurs rangs, ramenant à 79 leur nombre total jusqu'ici.

Du concret

Les programmes de protection sociale dans le cadre du projet de Filets sociaux de sécurité (FSS) s'étendent actuellement dans 30 districts. Ainsi, le nombre des localités bénéficiaires de ces programmes s'élève à 79 contre 49 auparavant. 12 communes et 202 fokontany dans le district de Fandriana viennent de bénéficier d'un des programmes du FSS " asa avotra mirindra " dont le coup de bêche a été lancé officiellement lundi dernier. Sur les 6 000 ménages bénéficiaires, 4 800 sont aptes et 1 200 inaptes comptant entre autres des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. " Des efforts sont mobilisés pour qu'aucun district et qu'aucun ménage vulnérable ne soit oublié. Ce programme vise à mettre en place des mesures d'accompagnement pour leur autonomisation financière et productive", selon la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), Princia Soafilira. À noter que c'est un projet coordonné par le MPPSPF, mis en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) et financé par la Banque mondiale.

Accompagnement

C'est un programme " argent contre travail productif " (ACT-P) qui consiste à bâtir des actifs productifs par le biais des travaux d'aménagement réalisés en haute intensité de main d'œuvre et accompagnés des formations sur les techniques de production agricole. Selon le directeur régional du MPPSPF dans l'Amoron'i Mania, Achelle Rahasarivelo, les bénéficiaires recevront un transfert monétaire en contrepartie des travaux effectués tandis que des individus invalides répondant à des critères de sélection recevront un transfert monétaire inconditionnel. " Ce n'est pas seulement un appui financier mais il a pour objectif de faire adopter des comportements positifs par les bénéficiaires. Ce programme intègre les ménages dans le circuit de la production pour qu'ils puissent devenir autonomes et participer pleinement au développement du pays ", a-t-elle indiqué.

4.500 ariary

C'est le montant du transfert monétaire reçu par les bénéficiaires du " asa avotra mirindra " en contrepartie de 5 heures de travail par jour à raison de 80 jours de travail par an. Les femmes chefs de ménages sont priorisées et c'est le cas de Tantelisoa Rasoamiaramizaka, 35 ans, qui élève toute seule ses trois enfants. " J'espère que le Asa Avotra Mirindra m'aidera à bien nourrir mes enfants et à les envoyer à l'école régulièrement. La vie est très difficile à la campagne surtout pendant les périodes de soudure ", déplore-t-elle. Jeannine Razafindratiana, 40 ans et mère de deux enfants, partage aussi son avis mais reste confiante pour l'avenir. " Je maîtrise actuellement les techniques baskets compost et de culture saisonnière grâce aux formations dispensées par ce programme. Elles consisteront à améliorer les revenus et à augmenter les rendements agricoles ", se félicite-t-elle.