Afrique: Avec la participation du Soudan, le sommet de la Ligue arabe commencent en Algérie

Algérie — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition (CST), le Lieu-Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan, a participé, mardi aux réunions de la 31ème session du Sommet de la Ligue Arabe qui se déroule en Algérie au niveau de présidents et chefs d'État et de gouvernement et en présence de présidents et dirigeants du monde arabe et du secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

La séance d'ouverture a été prononcée par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, le président tunisien, Qais Saeed et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Les orateurs ont convenu de soutenir la cause palestinienne et la formation d'un comité de liaison arabe pour soutenir la cause de la Palestine et ont affirmé que le sommet d'Algérie cherche à relancer le travail arabe conjoint.

Les dirigeants arabes discuteront, outre les questions politiques, de 24 sujets concernant les questions économiques et sociales, au premier rang desquels figurera l'initiative du Soudan sur la sécurité alimentaire arabe.

Le président du CST prononcera le discours du Soudan avant le sommet et tiendra en marge du sommet des réunions avec les dirigeants arabes sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun sur la scène régionale et internationale.