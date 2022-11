Ile Maurice: Cuisine locale - Le Vétiver ouvre ses portes ce mercredi

Cela fait assez longtemps qu'on n'a pas entendu parler de l'avocat Coomara Pyaneandee. Depuis la fin de sa mission comme vice-président du comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, et la publication de son livre* qui fait un tour du monde sur la situation juridique des autrement capables, il ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre en lançant, chez lui à Curepipe, en compagnie de son épouse Malini, une table d'hôte au nom évocateur de Le Vétiver.

"Le vétiver est emprunté au tamoul vettiverru. Cette plante tropicale est utilisée pour protéger la famille des énergies négatives et symbolise également la victoire. En concoctant ses plats, Malini puise son inspiration de cette pratique ancestrale pour vous proposer une cuisine aux accents du sud de l'Inde dont les multiples saveurs et épices s'équilibrent parfaitement", explique l'avocat Pyaneandee, visiblement fier d'ajouter une autre corde à son arc. "Ce projet a fait que je suis resté assez discret ces derniers temps."

"C'est la situation déclenchée par le Covid qui a fait que nous avons fini par ouvrir notre propre restaurant au sein de notre demeure. On cuisinait pour les voisins et les habitants de la région quand tout était fermé. Ce sont eux qui nous ont encouragés à ouvrir une table d'hôte où les autres pourront profiter de nos plats", ajoute Malini Pyaneandee, un cordon-bleu dont on a testé le fort potentiel.

Le Vétiver se trouve à la rue Lislet Geoffroy, Curepipe, et est ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 22 heures.

* International Disability Law: A Practical Approach to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.