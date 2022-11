Madagascar: Volley / Coupe de Madagascar U23 - ASI bat GNVB à domicile sur le fil

Finale avant l'heure. La quatrième journée de la coupe de Madagascar U23 d'hier a été marquée par une victoire in extremis de l'Akany Sambatra Itaosy (ASI) face à la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) sur son terrain de Betongolo. Dans leur groupe, ces deux formations ont effectué un parcours sans faute jusqu'à la troisième journée. Au bout du suspense après en presque deux heures de match, l'équipe d'Itaosy s'est imposée 3 sets à 2 contre les gendarmes. Dos à dos, la GNVB a décroché le premier set 25/22 puis ASI a égalisé un partout (25/21). La bande à Toky be et Eddy de la GNVB arracha par la suite le troisième set (25/23) avant l'égalisation 2 à 2 par Rado et consorts (25/20). Ny Toky et Rado de l'ASI ont été intenables en attaque et leur club a toujours mené lors des deux premiers et quatrième sets.

Les gendarmes ont pris le devant à l'entame du tie-break mais les volleyeurs d'Itaosy ont su vite réagir et ont creusé l'écart 8/5 puis 12/9 avant de l'emporter 15/9. "Malgré la défaillance en réception, les joueurs ont été réactifs et ont su corriger les erreurs. De plus ils étaient très motivés pour jouer contre la GNVB et surtout pour remporter la victoire" confie Toky Razafinimanana, coach de l'ASI. Ce club enregistre ainsi quatre victoires d'affilée tandis que c'était la première défaite encaissée par la GNVB après ses trois succès d'entrée. "Les joueurs n'étaient pas efficaces en réception et ont commis beaucoup de fautes directes en attaque et en service. Il y avait également trop de relâchements en cours de jeu" constate, pour sa part, Andry Rakoto, entraîneur de la GNVB. La phase de groupe s'achève ce mercredi et les quatre clubs les mieux classés de chaque groupe procéderont jeudi aux quarts de finale.