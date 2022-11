Madagascar: Restauration des mangroves de la Baie d'Ambaro - Une lueur d'espoir pour les pêcheurs

Depuis la fermeture de l'usine de fabrication de sucre d'Ambilobe, la population active locale, démunie et sans emploi s'est tournée vers la pêche intensive et la production de charbon à partir de bois de mangroves, ce bois servant aussi à construire des habitations.

Plus tard, d'autres pêcheurs non originaires de cette baie sont venus avec des techniques de pêches inadaptées, mettant en danger l'écosystème et menaçant les espèces de poissons et de crustacés de disparition, d'autant plus qu'aucun plan de pérennisation de ces ressources n'a été véritablement établi et appliqué à l'époque.

Toutes ces pressions ont fait que la dégradation de la forêt de mangroves est à un stade avancé. Cela met à mal la vie quotidienne des pêcheurs locaux mais a aussi un impact négatif sur le climat qui prévaut à Madagascar. Il est utile de rappeler que, outre la faune qui vit en interdépendance dans cet écosystème, les mangroves ont le pouvoir de capturer de grandes quantités d'émissions humaines de dioxyde de carbone, un point non négligeable dans la lutte contre le changement climatique.

Mangroves. Conscients que l'unique solution est la restauration urgente de la mangrove grâce au reboisement et surtout son suivi, les pêcheurs locaux répartis dans différentes associations et réunis dans la fédération de l'union des pêcheurs de la Baie d'Ambaro, d'Ampasindava, Tsimipaika et Nosy Be ont pris les choses en main. Grâce à des partenariats, notamment le programme AFAFI. NORD. AF financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement BMZ à travers le programme Page2/Giz, une pépinière de mangroves à été établie à Ampasivelo dans le district d'Ambilobe il y a un an. 14 700 jeunes plants de mangroves y ont été produits cette année dont 1 000 ont été récemment plantés.

Un prochain reboisement se fera incessamment en décembre. L'objectif : planter des mangroves sur 350 ha de terrain. Selon Houssen, le responsable de cette pépinière et également président d'une association de pêcheurs locaux, grâce à ce projet, les pêcheurs ont vu une légère amélioration de leur activité. Les dégradations des mangroves ont également été revues à la baisse bien qu'elles ne soient pas complètement éradiquées, depuis que des gardes forestiers assurent la surveillance des mangroves.

Ceci dit, ces pêcheurs lancent un appel pour que tous les Malgaches sans exception soient exigeants et pointilleux sur la protection de ces richesses naturelles et de la biodiversité, puisqu'elles sont une clé de voûte contre le changement climatique qui se fait déjà bien ressentir dans la Grande Île et surtout que tous les Malgaches sont bénéficiaires des avantages que ces mangroves offrent, même indirectement.