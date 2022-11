Ile Maurice: Port - La MPA se sépare du remorqueur "Mahé de Labourdonnais"

Alors que le tug Mahé de Labourdonnais n'est plus opérationnel depuis février 2022 et que la Mauritius Ports Authority (MPA) a signifié son intention de s'en séparer, l'organisme a, en effet, lancé un appel d'offres pour sa vente. Le remorqueur Mahé de Labourdonnais n'est plus, dit-on dans le milieu, "sea worthy". C'est, d'ailleurs, la conclusion de plusieurs rapports commandités par la MPA pour un audit technique de sa flotte.

Construit en 1999 au chantier naval d'Astilleros Zamakona, en Espagne, sous la classification Lloyd's, avant de passer sous celle du Bureau Veritas en février 2007, le Mahé de Labourdonnais fait 26 m de longueur et de 9,3 m de large. Il a un bollard pull (capacité de traction) de 45 tonnes. Keel Marine Ltd, dont les services avaient été retenus le 6 février 2020 au coût de Rs 12 millions, avait soumis un Draft Technical Audit Report, qui soulignait que le Mahé de Labourdonnais ainsi que le Sir Gaëtan (NdlR : quatre membres d'équipage ont péri lors du naufrage de ce remorqueur au large de Poudre-d'Or le 31 août 2020) "were considered to have reached End of Life or ready for disposal". Le consultant maritime avait recommandé que la MPA se sépare de plusieurs remorqueurs, y compris ces deux derniers, après la livraison de nouveaux.

Burness, Corlett-Three Quays (Southampton) Ltd (BCTQ) avait lui aussi fait un audit de l'état général du Mahé de Labourdonnais le 16 septembre 2009, après une demande de la MPA pour un audit technique de sa flotte. La compagnie avait souligné plusieurs lacunes et avait fait ses recommandations.

La MPA a aussi lancé un appel d'offres international pour l'acquisition de quatre petits remorqueurs avec un bollard pull de 15 tonnes. Le chantier naval sélectionné doit respecter certains critères, notamment une expérience de dix ans dans la conception et la construction de navires/remorqueurs. Il doit également avoir construit au moins trois navires/remorqueurs durant les cinq dernières années. De même, la MPA envisage l'acquisition d'un plus grand remorqueur et la préparation d'un Request For Proposal (RFP) est en cours.

Cependant, l'acquisition de nouveaux remorqueurs est en contradiction aux propos de l'ancien Chairman de la MPA, Sanjeev Ghurburrun. Lors d'une interview le 4 mars, il avait affirmé : "Nous voulons que le système de tug soit entièrement privatisé, en le louant ou en trouvant un opérateur pouvant aider au remorquage des navires, car nous sommes critiqués sur nos remorqueurs en panne et indisponibles. À la MPA, nous avons décidé de ne plus acheter de tug car en quatre ans aucun appel d'offres n'a été responsive. La meilleure solution serait d'avoir un Consolidated Fund financé par les opérateurs du port pour offrir un service de remorquage en cas de situation d'urgence. Mais cet arrangement et le principe de ce fonds doivent être approuvés par le Conseil des ministres."

Pour rappel, la MPA dispose de sept petits remorqueurs, dont deux à Port-Mathurin, Rodrigues, soit le tug Albion et tug Solitaire, qui attendent d'être envoyés en cale sèche pour des travaux. Trois grands remorqueurs, le Sir Edouard, le Da Patten et l'AlTareef 1, font également partie de sa flotte.