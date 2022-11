Afrique: Madagascar - Turquie - Une coopération à enrichir

"Nos deux pays ont beaucoup à partager". Un message que le Général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale et ministre des Affaires étrangères par intérim a adressé à Ishak Ebrar Çubukçu, ambassadeur turc, lundi, à Ankorondrano.

Durant la réception, marquant la célébration du 99ème anniversaire de la République de Turquie, le renforcement, "l'enrichissement", de la coopération entre les deux pays a été souligné par celui qui assure de façon intérimaire la conduite de la diplomatie malgache. "La concrétisation de partenariats dans des domaines clés du développement devrait enrichir la toile de notre coopération", déclare ainsi le Général Rakotonirina.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim cite comme exemple de cet élargissement possible des champs de coopération entre Madagascar et la Turquie, le secteur de l'agriculture résiliente, comme la production de maïs et de blé. Il y a aussi, l'industrie, les petites et moyennes entreprises, l'industrie de la défense, les nouvelles technologies, l'énergie renouvelable, le tourisme, les mines, ainsi que la culture. Comme l'a noté l'ambassadeur Ishak Ebrar Çubukçu, c'est dans le domaine de l'énergie que la présence d'investisseurs turcs, à Madagascar, est le plus marqué. Il s'agit d'AXA énergie qui a investi dans une centrale thermique de 60 mégawatts et fournit 35% de l'électricité à Antananarivo. Le diplomate indique aussi que depuis l'installation d'une ambassade turque dans la Grande île, le 21 avril 2010, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par 3.

"Le volume total du commerce bilatéral entre la Turquie et Madagascar s'est élevé à environ 84 millions de dollars en 2021. (... ) Actuellement, le volume des huit premiers mois de 2022 a déjà atteint 66 millions de dollars. Nous prévoyons un volume commercial total de 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année", déclare Ishak Ebrar Çubukçu. Il souligne que la visite d'Etat de Recep Tayyip Erdogan, président turc, dans la Grande île, en 2017, a renforcé les relations entre les deux pays. "Un élan nouveau dans nos relations, que nous devons maintenir et voir mener encore plus loin", soutient le diplomate.