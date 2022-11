Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - " Nous continuerons à travailler ensemble pour le développement "

Le parti Malagasy Miara-Miainga de Hajo Andrianainarivelo continue les descentes sur terrain. Ce week-end, avec les élus du parti, notamment la sénatrice de la province de Toamasina Sidonie Raharinirina, le président de ce parti était à Mananara Nord. C'était l'occasion pour ce dernier de faire le rapport d'activité de son parti.

Le chef du MMM a ainsi indiqué qu'il a le devoir d'assister les élus du parti dans leurs activités. Il a particulièrement félicité la population et les élus de cette région pour avoir fait preuve de courage et d'amour de la patrie. " Il faut renforcer l'unité et la solidarité, comme nous l'avons déjà montré lors des élections sénatoriales. Nous continuerons cela dans le redressement et la reconstruction du pays. Nous donnons les mains pour développer le pays ", a-t-il déclaré. Le numéro Un du parti MMM a martelé l'importance de cette solidarité dans son discours. " Ce n'est ni facile ni difficile, mais vous avez prouvé que cela peut être réalisé dans la diversité et en ayant un objectif ", a-t-il poursuivi tout en rappelant Mananara Nord est une localité à haute potentialité.

La sénatrice, Sidonie Raharinirina, a fait le rapport d'activité, selon le principe de la redevabilité qui est essentielle afin d'apporter le développement et de ne pas trahir la confiance de la population. Elle est nécessaire dans tous les secteurs pour développer le pays. " Nous avons la confiance du peuple et des élus... Il est nécessaire d'apporter le développement à la population... L'égoïsme est l'une des choses qui ne nous fait pas progresser ", a-t-elle terminé. Rappelons qu'une formation pour les conseillers municipaux, le maire et les responsables locaux a été organisée à l'occasion de ce déplacement. Les sénateurs MMM et les députés d'Avaradrano et de Vohemar étaient parmi ceux qui ont soutenu cet événement.