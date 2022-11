Madagascar: Orientation du système éducatif - Réformes en vue pour l'enseignement technique et professionnel

En cours d'examen à l'Assemblée nationale, la loi sur l'orientation générale sur le système éducatif (LOSE)propose des changements.

Le projet de loi sur l'orientation générale du système éducatif compte apporter quelques réformes par rapport à l'éducation et notamment par rapport à l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle. Le projet de loi qui est entré en travaux de commission la semaine dernière et passera en vote devant l'assemblée nationale pour cette semaine. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, l'adéquation de la formation professionnelle et par extension du profil de sortie des apprenants par rapport aux marchés de l'emploi, fait partie des points notables.

" La réforme consiste à harmoniser le système, accroître l'accessibilité de tous au dispositif d'enseignement technique et de la formation professionnelle, améliorer la qualité des formations afin que les apprenants présentent un profil de sortie répondant aux besoins sectoriels des pôles de croissance, reconnaître les compétences par le biais de la validation des acquis de l'expérience, promouvoir la formation professionnelle proprement dite en adéquation avec les besoins économiques et le marché de l'emploi ", peut-on lire dans le projet de loi. Par ailleurs, le but, selon le projet de loi, le but est de de pouvoir favoriser l'insertion professionnelle des sortants. il s'agit de " renforcer le partenariat avec le monde professionnel en se positionnant comme catalyseur de l'insertion professionnelle des formés dans l'économie nationale tout en garantissant l'amélioration de la gouvernance du système ".

Quatre cycles

Ainsi, la durée du cycle pour chaque type de formation s'est référée au sous-secteur de l'Éducation Nationale par rapport à la durée de chaque type de formation, le cycle correspondant et l'âge d'accès à chaque formation. Dans ce sens, l'enseignement et la formation correspond à quatre cycles. L'entrée dans ce cycle 1 d'enseignement technique qui est d'une durée de trois 03 ans permet la préparation du baccalauréat technique. L'entré à l'enseignement technique et professionnel sera, de ce fait, opéré par le biais d'évaluation de niveau issu de l'enseignement secondaire général I. ou autre équivalent. Il est mis en place l'enseignement technique professionnel ouvert aux jeunes ayant le niveau primaire et secondaire général 1.

De plus, la formation professionnelle initiale qui se divise en 3 cycles précis. Le premier cycle est accessible aux personnes, aux jeunes ayant le niveau de 5ème de l'éducation nationale pour leur permettre d'obtenir le CAP. Les cycles n°2 et 3, quant à eux, permettent aux apprenants de préparer le BEP et le Baccalauréat professionnel dont le profil requis est d'un niveau de 3ème ou de fin du 1er cycle de secondaire de l'enseignement général.