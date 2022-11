Madagascar: Football - Ouverture de mercato malgache

Les joueurs évoluant au sein des clubs de l'Orange pro League ont eu droit à 15 jours de mutation. C'est ce qu'a annoncé l'association des Clubs de Football Elites de Madagascar (CFEM) à l'issue de leur réunion, la semaine passée. En effet, sous l'initiative de son nouveau président, Henintsoa Rakotoarimanana, la réunion a rassemblé les dirigeants de la CFEM, des clubs, et bien évidemment du staff de la FMF dont le Directeur Technique National et le sélectionneur des Barea en lice pour le CHAN, le Directeur des Compétitions, et la Commission Centrale des Arbitres.

L'instance nationale a ouvert cette période de mutation exceptionnelle depuis hier, et ce jusqu' au 15 novembre. Par ailleurs, le championnat de première division de Madagascar débutera le 19 novembre 2022, soit une semaine après la fin de la deuxième division. Ce sera également le lancement officiel de la saison 2022-2023 d'OPL. La CFEM maintient la même formule que celle de l'année dernière avec notamment une première phase à deux conférences, puis une seconde phase des Playoffs. Cette décision a été prise à cause d'un manque de temps et de ressources, selon les explications.

Cependant, il est envisagé d'y apporter des modifications pour la prochaine saison. L'édition 2023-2024 devrait notamment débuter soit au mois d'août soit en septembre de l'année 2023. Concernant le regroupement en vue du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 qui se tiendra en Algérie au mois de janvier et février 2023, la CFEM a annoncé que " bien qu'en dehors des journées de la FIFA, ce sont les clubs qui s'accordent à arranger avec la FMF des périodes de libération de joueurs afin que les Barea puissent se préparer au mieux ". Cette réunion a été l'occasion pour le président actuel de la CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana, d'exprimer sa volonté d'écouter et de s'ouvrir à tout le monde afin que chacun puisse apporter sa contribution dans le but d'améliorer le championnat national.