Ile Maurice: Digitalisation des conseils d'administration - DiliTrust devient le numéro 1 dans l'océan Indien avec la reprise de PROmeeting d'Agileum

communiqué de presse

DiliTrust, éditeur de solutions SaaS sécurisées à destination des directions juridiques avec plus de 2 000 clients dans plus de cinquante pays, conforte sa stratégie de croissance et annonce la reprise du board portal PROmeeting de la société mauricienne Agileum. Avec cette opération, DiliTrust devient le leader des solutions de gouvernance d'entreprise dans l'Océan Indien.

Agileum accompagne, depuis plus d'une vingtaine d'années, les entreprises à Maurice et dans les îles de l'Océan Indien dans la maîtrise des nouvelles technologies en vue d'optimiser leurs performances. L'un de ses produits, PROmeeting, est une solution pionnière de la région dans la digitalisation de la gouvernance d'entreprise. À l'instar du module de digitalisation des instances de DiliTrust, PROmeeting simplifie et sécurise tous les processus et documents liés à l'organisation des réunions de conseils d'administration et de comités. Il s'agit de la solution privilégiée de plusieurs entreprises de renom opérant dans les secteurs bancaire, financier, industriel et de l'assurance.

De son côté, DiliTrust est déjà établi sur le marché mauricien de la gouvernance d'entreprise depuis l'ouverture de sa filiale il y a cinq ans. Dirigée par Yacine Gouich, DiliTrust MEA accompagne plusieurs entreprises prestigieuses en leur proposant la suite DiliTrust Governance pour répondre aux enjeux de transformation digitale des directions juridiques.

L'accord signé entre DiliTrust et Agileum permet à DiliTrust d'occuper une place de leader dans l'écosystème des solutions SaaS (Software as a Service) pour les départements juridiques d'entreprise. Par ailleurs, DiliTrust propose aux utilisateurs de PROmeeting une palette fonctionnelle élargie, des solutions complémentaires pour étendre la digitalisation à l'ensemble de leurs activités juridiques, telles que la gestion des entités juridiques, des contrats ou encore des litiges. Par ailleurs, cet accord permettra aux clients de PROmeeting de bénéficier d'un service d'accompagnement premium grâce au service Customer Success de DiliTrust.

"Au cours de ces dernières années, l'une des ambitions majeures de DiliTrust est de devenir l'acteur de référence mondial en matière de digitalisation des directions juridiques. L'opération avec le consortium prestigieux Cathay Capital, Eurazeo et Sagard vient nous appuyer et permet à DiliTrust de s'étendre à travers le monde. En effet, la reprise de PROmeeting d'Agileum s'inscrit dans cette optique et permettra ainsi aux clients de l'Océan Indien de bénéficier d'une solution à la pointe de la technologie afin de relever les défis de la digitalisation des conseils d'administration et des services juridiques. Voici une deuxième excellente opportunité pour DiliTrust en moins de 6 mois." déclare Yves Garagnon, CEO de DiliTrust

"Nous nous réjouissons d'ores et déjà de cette nouvelle acquisition. Nous travaillons depuis plusieurs années avec les clients de l'Océan Indien et cette alliance est une excellente opportunité pour agrandir notre présence sur le territoire. Nos experts se tiennent dès à présent à disposition et se consacrent entièrement à offrir la meilleure expérience client. De plus, notre mission sera d'inciter davantage les entreprises de l'Océan Indien à digitaliser leurs instances de gouvernance et leurs départements juridiques afin de répondre rapidement aux évolutions du marché." commente Yacine Gouich, Directeur Général de DiliTrust MEA.

"Les grands gagnants dans cette opération stratégique sont nos clients. Cette offre de produits étendue qui offre plus de fonctionnalités mais aussi des nouveaux modules compte notamment une équipe de recherche et développement chevronnée ainsi qu'un service client multilingue disponible 24/7." ajoute Sylvain Deslandes, CEO chez Agileum.

À propos de DiliTrust

DiliTrust propose sa solution SaaS, la suite DiliTrust Governance, pour répondre aux enjeux de transformation digitale des directions juridiques. Cette plateforme unifiée, intuitive et conviviale répond aux standards de sécurité internationaux les plus élevés. Elle comprend différents modules complémentaires, notamment pour la digitalisation des instances, la gestion des entités juridiques, des contrats, des litiges et contentieux. DiliTrust compte plus de 2 000 clients dans une cinquantaine de pays. Des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust, parmi lesquels : Almarai, AccorHotels, Ecobank, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie, Geox, Ingenico, Koç, Loto-Québec, LVMH, Luxempart, Renault, SNCF, Société Générale, Transports de Montréal, Tereos, UNICEF, Veolia et Vivendi.

À propos d'Agileum

AGILEUM est une société de conseil organisation et en informatique qui depuis plus de 30 ans accompagne ses clients dans le cadre de leur transformation digitale. AGILEUM déploie ses services d'accompagnement et ses solutions propriétaires en Europe, dans l'Océan Indien et sur le continent Africain. Les compétences de son équipe multilingue et multidisciplinaires sont regroupées autour de quatre pôles de services dont le CLOUD, la MOBILITE, la SECURITE et l'ANALYSE DE DONNEES.

