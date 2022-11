Madagascar: Bonne gouvernance - La société civile affirme sa place d'acteur déterminant

Le rendez-vous est donné pour les 3, 4 et 5 novembre prochains pour le forum des organisations de la société civile. Un événement qui veut rassembler une cinquantaine d'organisations.

Indispensables. C'est en ce terme que les organisations de la société civile malgache se qualifient dans la lutte pour " assurer une gouvernance démocratique et inclusive à Madagascar ". En ce sens, ces organisations contribuent à la défense des droits humains et de l'environnement, tout en assurant la promotion d'une gestion responsable, rationnelle et durable des ressources du pays. Une place importante qui n'empêche toutefois pas les organisations de la société civile (OSC) malgache de souffrir d'un manque de reconnaissance aussi bien dans leur rôle, mais également dans leur place dans la société. Les OSC ne jouiraient pas non plus d'une viabilité financière, limitant et menaçant la pérennité de leurs actions. Aussi, la société civile malgache souffrirait d'un manque de visibilité et de lacune en matière de synergie entre elles, mais également avec les autres organisations et/ou acteurs. C'est dans ce contexte que va être organisé à la gare Soarano, Antananarivo, le forum des organisations de la société civile.

Activités

Une cinquantaine d'organisations se donneront rendez-vous durant cet événement organisé sous le thème " les organisations de la société civile engagées dans la gestion durable des ressources naturelles pour défendre les intérêts communs et les droits humains ". Visant à accroître la visibilité des OSC et à élargir le cadre de leur partenariat avec les autres acteurs en matière de gouvernance environnementale, le forum entend mettre en avant la place des OSC en tant que pilier majeur de la bonne gouvernance dans la gestion durable des ressources naturelles. Outre les expositions et animations grand public ou encore un espace de rencontre entre jeunes et organisations de la société civile issues des différentes régions du pays, sept conférences thématiques devraient être organisées durant les trois jours du forum.