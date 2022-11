Afrique du Nord: "Sahara marocain - Contextes historiques et repères d'avenir", thème d'un colloque à Rabat

Rabat — "Sahara marocain: contextes historiques et repères d'avenir" est le thème d'un colloque organisé, mardi à Rabat, par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra dans le cadre de la célébration du 47ème anniversaire de la Marche Verte.

Cette rencontre de débat, initiée en partenariat avec la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, a été l'occasion de mettre en avant les différents aspects et enseignements de cette épopée glorieuse et de retracer les moments forts de cet événement historique en vue de promouvoir les valeurs de citoyenneté.

L'organisation de ce colloque à l'occasion de la célébration de la Marche Verte est une opportunité idoine pour inculquer aux générations montantes les vraies valeurs de citoyenneté et de patriotisme, tout en les sensibilisant à l'importance de cette grande épopée dans l'histoire du Maroc et dans le processus de parachèvement par le Royaume de son intégrité territoriale, a indiqué le directeur de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, dans une déclaration à M24, la chaîne de l'information en continu de la MAP.

Et de souligner que même si les générations montantes n'ont pas vécu la Marche Verte, cet événement restera à jamais gravé en lettres d'or dans l'histoire du Maroc et dans la mémoire de tous les Marocains, jeunes et moins jeunes.

Pour le responsable, l'école a un rôle à jouer en tant que trait d'union entre le passé et le présent, à même de contribuer à cet effort de préservation de la mémoire collective nationale en faveur des générations futures.

Les autres interventions lors de ce colloque ont été axées notamment sur les contextes historiques de la marocanité du Sahara, en jetant la lumière sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui a mis en exergue les liens juridiques et historiques d'allégeance entre les tribus du Sahara marocain et les Sultans et Rois Alaouites.