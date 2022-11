Tunisie: Ligue 1 -/ 5e journée (groupe A) - De l'enjeu partout !

Des matches qui comptent tant. CAB-EST et ESS-ST émergent comme pôles d'attraction.

Le championnat 2022-23 ne peut être qu'étrange. On joue déjà aujourd'hui la 5e journée, alors que les journées précédentes ont été amputées de maints matches. Des clubs comme le CA n'ont pas encore joué le moindre match !

C'est le groupe A qui va jouer aujourd'hui, alors que le groupe B le fera demain. Le CSS, retenu en Coupe de la CAF, ne jouera pas contre l'UST (énième match reporté). Et étant donné toutes ces parties reportées, quel sens à cette compétition et de quel classement peut-on parler alors?

En tout cas, les trois matches d'aujourd'hui ne manquent pas d'enjeu et d'intérêt, même si toutes les équipes sont en rodage. L'attraction première de cette 5e journée aura lieu à Sousse entre l'ESS et le ST, un classique notoire de notre championnat même si le duo a perdu de son prestige. L'ESS, sous la houlette de Mohamed Mkacher, a fait un bon départ, alors que le ST a été moins performant, mais a montré des choses intéressantes.

L'Etoile veut continuer sa belle série à domicile, alors que le ST cherchera à créer la sensation en ramenant un résultat positif.

Le déplacement de l'EST à Bizerte pour affronter le CAB est une étape spectaculaire de ce championnat.

L'EST de Nabil Maâloul a déjà gagné un match, alors que le CAB, affecté par ses problèmes internes, a dû changer d'entraîneur pour résultats insatisfaisants. Les jeunes Cabistes, poussés par leur public déchaîné, ont-ils les moyens de déstabiliser une EST qui a plus de moyens et de qualités ?

A Chebba, le CSC tentera de réagir et de se ressaisir face à l'ESHammam-Sousse, auteur d'un mauvais début de saison. C'est le duel des clubs ayant un seul objectif : se maintenir en Ligue 1. Pas plus.

Le programme

Hammam-Sousse

14h30 : ESS-ST

Bizerte

14h30 : CAB-EST

14h30 : Csc-Eshs

Chebba