Afrique: L'Algérie présente avec l'équipe de la boule lyonnaise et de Raffa à Mersin au Mondial 2022

Alger — L'Algérie participe avec une équipe de la boule lyonnaise et une autre de Raffa aux 39es Championnats du monde (hommes et dames), organisés à Mersin en Turquie du 1er au 5 novembre, en présence de de 36 pays, a annoncé la fédération internationale de sports boules.

Les sélections algériennes, composées chacune de six (6) athlètes dont trois dames pour la Raffa, sont engagées dans les épreuves simples, doubles, mixte, et aux différents concours de tir (progressif, précision), dont les compétitions ont débuté, mardi, pour des journées non stop.

En Raffa, la fédération algérienne de la discipline a porté son choix sur les athlètes: Ali Hakim, Ahmed Triaki, Tarek Zekiri, Lamia Aissioui, Chahrezed Chibani et Besma Boukernafa, dirigés par l'entraineur italien Domenico Sposetti, assisté de son adjoint, Rafik Benhamla.

Pour la Lyonnaise, l'Algérie est représentée par: Toufik Sahih, Samir Bouzidi, Abdelkarim Makhloufi, Mustapha Mokhtar, Mohamed Benslim et Iskandar Beltayef. L'équipe est entrainé par Noureddine Mekerri.

Les deux premières journées du rendez-vous de Mersin ont permis aux représentants algériens d'enregistrer des résultats intéressants. Dans les épreuves du simple (dames), l'Algérie a battu, respectivement, la Hongrie (11-8) et l'Australie (9-3), en attendant le 3e match face à Saint Marin, et les messieurs ont fait de même face à Malte (8-7), avant d'affronter l'Australie et la Croatie, alors que le double messieurs a pris le meilleur sur la Pologne (12-01).

Le reste de la compétition, nous propose les matchs: Algérie-Suisse (double mixte), Algérie-Chili et Saint Marin (mixte dames), avant les concours des épreuves techniques (tir de précision, tir progressif et tir rapide en double).

En marge des mondiaux, la fédération internationale de boules (CBI) procèdera aux renouvellements de ses structures, et l'Algérie sera représentée par l'actuel président de l'Union africaine des sports boules (UASB), Mohammed Yassine Kafi, qui sera candidat au poste de vice-président, et il sera en concurrence avec le Chilien Pablo Juan Munoz Palma et l'Iranien Jasem Manouchehri. Tandis que Mohammed Amine Maidi, l'actuel président de la fédération algérienne de rafle et billard (RAFB), postule à être membre de l'exécutif, aux côtés de treize (13) autres candidats.