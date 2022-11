Afrique: Guterres - Ma participation au Sommet arabe, une expression de ma solidarité avec l'Algérie

Alger — Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé que sa participation au 31e Sommet arabe se voulait une expression de sa "solidarité et de sa "gratitude" à l'Algérie et à son peuple, qualifiant la Ligue arabe de "partenaire très important" de l'ONU dans la "réalisation de la sécurité, de la paix et du développement" dans le monde.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le responsable onusien s'est dit ravi d'être en Algérie, affirmant que la Ligue arabe "est un partenaire très important pour l'ONU, pour œuvrer ensemble à la réalisation de la sécurité, de la paix et du développement" dans le monde.

"Ma présence ici me donne l'occasion d'exprimer ma gratitude et ma solidarité avec l'Algérie et son peuple", a-t-il dit, saluant "le rôle essentiel de l'Algérie dans le soutien des mouvements de libération en Afrique".