Maroc: Ligue des champions UEFA - Amine Harit et ses coéquipiers ignoraient ce qui se passait entre Francfort et le Sporting

C'est une énorme déception pour l'Olympique de Marseille, ses joueurs et ses supporters.

Parti pour au moins accrocher la troisième place de leur groupe et être reversé en Ligue Europa, le club phocéen a finalement perdu contre Tottenham (1-2) et est éliminé de toutes les compétitions européennes.

A la fin de la rencontre, le milieu de terrain Amine Harit a fait savoir qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait entre Francfort et le Sporting Lisbonne, les deux autres équipe du groupe.

" C'est difficile pour nous, c'est un coup au moral. Ce sont de grands matchs, ce sont des détails. Il faut apprendre de ces matchs-là. Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu'on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Mentalement, c'est difficile, surtout quand on fait le match qu'on fait aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à gérer les temps faibles ", a déclaré le Marocain dans des propos relayés par Footmerseillais.com.

" On était sur le terrain, concentrés. On ne savait pas ce qu'il se passait sur le match de Francfort et du Sporting. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c'était un manque de communication flagrant. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à gérer. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l'accepter et relever la tête ", a-t-il conclu.