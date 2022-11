Tunisie: Pour une coopération francophone fructueuse

Tous les regards sont tournés ces jours-ci vers la Tunisie qui accueille le 18e Sommet de la francophonie, les 20 et 21 novembre courant. Moment exceptionnel, étape cruciale, tournant décisif, les commentaires se multiplient et montrent à quel point ce rendez-vous est porteur d'immenses espoirs, compte tenu de nombreux défis auxquels la communauté francophone doit faire face. L'événement francophone de l'année, qui va culminer la fin du mois courant, entre dans sa phase active. Un événement historique pour l'OIF qui fêtera par la même occasion son 50e anniversaire.L'Ile de Djerba s'est transformée, ces derniers mois, pour accueillir les Chefs d'Etat, les ministres et les délégations participantes, offrant un cadre serein pour des rencontres et des échanges, au bout desquels pourront être concrétisées les attentes, en matière d'union et de mobilisation.

Toutes les conditions sont réunies pour garantir la tenue du Sommet, dont les décisions et les recommandations sont attendues avec beaucoup d'espoir en faveur d'une coopération francophone fructueuse.Le 18e Sommet aura pour thème "Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone", dont le programme comportera plusieurs volets : inauguration du Village de la Francophonie, ouverture de la 38e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), outre des sessions plénières du Forum économique francophone (FEF). Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce forum, à savoir l'intégration des chaînes de valeur dans l'espace francophone, la logistique à mettre en place au service d'une meilleure connectivité, cela outre des rencontres B to B qui réuniront des chefs d'entreprise de l'espace francophone. En effet, les entrepreneurs et les hommes d'affaires des pays francophones sont appelés à mener conjointement une action louable permettant de rétablir les relations entre les pays du Sud et du Nord. Ce Sommet sera une opportunité pour les Chefs d'Etat d'accorder plus d'importance à l'économie et à la mise en place de mécanismes visant à renforcer les échanges et les investissements dans l'espace francophone et promouvoir la compétitivité dans les secteurs à haute valeur ajoutée, tels que les TIC, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'industrie intelligente, etc.

Pour cela, l'espace francophone doit adopter une posture offensive pour renouer avec la croissance, se rassembler, unifier les rangs pour rétablir les partenariats économiques et commerciaux, pour qu'ils soient plus inclusifs, plus ouverts et plus durables. Il s'agit, également, d'accéder à une étape nouvelle pour affronter une conjoncture internationale marquée par des changements multiples et profonds, notamment l'après-pandémie du Covid-19, le conflit en Ukraine et les crises multiformes. Sans doute, la diplomatie tunisienne fera tout ce qui est en son pouvoir pour concrétiser ces objectifs. Elle dispose, pour y parvenir, de solides critères, ainsi que d'un rôle pionnier, salué sur la scène internationale.

Il importe de souligner, in fine, l'engagement solennel pris par la Tunisie de ne ménager aucun effort pour faire du Sommet une réussite aussi bien sur le plan organisationnel que thématique.