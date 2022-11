Tunisie: 18e Sommet de la Francophonie à Djerba - La langue française, cet indéniable atout économique

Si, depuis 1987, les dirigeants des Etats francophones appellent à renforcer la dimension économique du Sommet, c'est parce que la francophonie est un atout économique indéniable. Outre le poids des pays francophones dans l'économie mondiale, partager la langue française permet à ces pays de développer et d'augmenter leurs échanges commerciaux.

Les 19 et 20 novembre, les yeux du monde francophone seront rivés sur la Tunisie. Djerba, île des rêves et terre de paix et de tolérance, accueillera le 18e sommet de la francophonie, qui sera placé sur le thème "La connectivité dans la diversité: le numérique, vecteur de développement et de solidarité". A cette occasion, la Tunisie organise le Forum économique de la francophonie "FEF Djerba 2022". Avec un focus particulier sur le potentiel économique que recèle l'espace francophone, le FEF, qui s'est imposé depuis 2014, comme une composante importante de l'action économique de l'OIF et qui se tiendra sur le thème "Pour une croissance partagée dans l'espace francophone", vise à développer davantage la dimension économique du sommet et à renforcer le développement durable et la coopération économique entre ses pays membres. En effet, le concept de "l'espace économique francophone" ou "la francophonie économique" a été évoqué pour la première fois lors du sommet de Québec en 1987. Les dirigeants des Etats membres de l'OIF n'ont, depuis, cessé d'appeler à renforcer la dimension économique de la francophonie.

14% des réserves mondiales des ressources minières et énergétiques

Appartenir à l'espace francophone est sans doute porteur d'opportunités d'autant plus que le rôle que peut jouer la francophonie dans la croissance économique des pays membres et dans la réalisation des objectifs durables au sein de l'espace francophone n'est plus à démontrer. Un rapport de Jacques Attali sur la francophonie a tourné les projecteurs vers cet atout économique. En effet, le document explique que la francophonie est le 6e espace géopolitique par sa population et peut devenir le 4e à l'horizon 2050. Au total, l'ensemble des pays francophones et francophiles (qui ont un intérêt économique à apprendre le français) représente 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance moyen de 7% et près de 14% des réserves mondiales des ressources minières et énergétiques.

Partager le français contribue à la richesse des pays francophones

Les théories économiques l'ont prouvé: partager une même langue permet de consolider les liens économiques entre les pays. Précisément, si deux pays partagent des liens linguistiques, ils tendent à échanger environ 65% plus que s'ils n'en avaient pas. Le rapport d'Attali affirme que les échanges commerciaux induits par le partage du français entre une trentaine de pays francophones sont à l'origine de 6% de la richesse par habitant en moyenne pour ces pays et de 0,2 point de taux d'emplois. Ainsi, la diffusion d'une langue est un facteur de développement économique. A l'inverse, une augmentation de 0,1 point de l'indice d'obstruction linguistique réduit les échanges d'environ 6,8 à 9,8%. Par ailleurs, le rapport note que la croissance des pays du Maghreb pourrait bénéficier à moyen terme de la co-localisation d'activités par des entreprises françaises. "La conduite d'une stratégie de "co-localisation" permet de répondre au triple défi de renforcement de compétitivité de l'économie française, de création d'emplois au Nord et au Sud et de constitution de partenariats productifs permettant une projection commerciale conjointe vers de nouvelles zones de croissance, notamment en Afrique", lit-on dans le document. Ce partenariat gagnant-gagnant, qui consiste à externaliser une partie de la chaîne de valeur française dans les pays du sud de la Méditerranée, permet aux entreprises françaises de gagner en compétitivité et aux pays nord-africains de booster leurs croissances et de créer des emplois.

Stratégie numérique 2022-2026

Outre la stratégie économique pour la francophonie 2020-2025, l'OIF, qui voit en les nouvelles technologies un vecteur de développement dans cet espace en pleine mutation numérique, mise sur la nouvelle stratégie numérique pour les cinq années à venir afin d'accélérer cette transformation au service des populations francophones. Elle s'articule autour de cinq axes d'intervention, à savoir la contribution à la réduction de la fracture numérique, l'amélioration de l'acquisition des compétences numériques, en particulier par les jeunes, les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité, le renforcement des politiques publiques numériques, l'amélioration de la découvrabilité des contenus numériques francophones, la stimulation de l'innovation au service de l'humain et l'encouragement à un développement et un usage inclusif des technologies numériques, telle l'intelligence artificielle qui soit responsable et respectueuse des droits de l'Homme.

Succédant la stratégie numérique 2012 dénommée "Horizon 2020 : agir pour la diversité de la société de l'information", la nouvelle feuille de route permettra à terme à la francophonie de mettre les bouchées double et donner un coup d'accélérateur à sa transformation numérique, et ce, à grand renfort de solutions innovantes et durables, de coopération inclusive et solidaire.