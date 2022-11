Tunisie: Diaspora Tunisienne - Rayed CHAÏBI--Président de l'Association pour la Promotion de la Coopération et de l'Amitié entre la France et la Tunisie (APCAFT) - Le défenseur actif de la francophonie

La diaspora tunisienne est riche en compétences et acteurs engagés au quotidien entre les deux rives de la Méditerranée. Parmi eux, le jeune Rayed Chaibi, président de l'Association pour la Promotion de la Coopération et de l'Amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft), défenseur acharné de la francophonie.

L'Association pour la Promotion de la Coopération et de l'Amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft) a été fondée le 20 mars 2018, date qui symbolise la célébration de l'Indépendance de la Tunisie ainsi que l'anniversaire de la francophonie.

Pour ce jeune, l'engagement entre ses deux pays est un engagement pour le rapprochement et l'amitié entre son pays de naissance, la France, qui lui a beaucoup apporté à travers l'école de la République et son ancien mandat d'élu municipal, et la Tunisie, pays de ses racines et de ses parents.

Les actions menées par l'Apcaft sur le territoire tunisien s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle forme de diplomatie que son président qualifie de "diplomatie associative, c'est-à-dire des actions de terrain pouvant porter sur l'éducation, l'environnement, la jeunesse, l'entrepreneuriat social ou encore la solidarité et qui contribuent, grâce aux soutiens de partenaires français et le concours de la société civile tunisienne, au renforcement des liens entre nos deux pays".

C'est dans cet esprit que l'Apcaft s'est fait remarquer notamment par son activisme considérable lors de la crise sanitaire de juillet 2021 suite à l'appel lancé par le président de la République, Kaïs Saïed. L'association a mobilisé, en effet, les collectivités locales françaises pour la collecte d'équipements médicaux et a ainsi pu récolter plus d'un million de masques, plus de 12.000 litres de gel hydro-alcoolique et plus de 2.000 autotests. Cette énergie pour la Tunisie, l'Apcaft l'a également mise au service d'un autre engagement cher à son président : la francophonie.

Engagement actif pour la francophonie

Son engagement au service de la francophonie est naturel. Par ailleurs, le jeune Franco-Tunisien a rappelé que "La Tunisie est un pilier de la francophonie puisqu'elle en est l'un des pays fondateurs. Il était naturel de s'impliquer dans ce sujet, surtout que le pays va accueillir prochainement le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement".

Dans ce contetxe, l'Apcaft a organisé, le 16 octobre 2021, "le Sommet des Amis de la francophonie", qui a regroupé les acteurs de la société civile, la diaspora francophone, les acteurs économiques, les élus locaux, les ONG et OING.

Et d'ajouter : "Notre objectif est d'essayer de bâtir une solidarité collective face à une crise aussi grave. La francophonie peut, à ce titre, être une réponse à cette crise".

Cette initiative s'est basée sur le constat établi par l'Apcaft après avoir examiné les différents rapports des institutions internationales, notamment celui de l'Unesco, indiquant que "près de 700 millions d'enfants n'atteindront pas le niveau minimum en lecture à cause de la fermeture des écoles, causée par la crise sanitaire. Et le dernier communiqué de l'Unesco est encore plus alarmant, car il annonce que 244 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école et que 44% d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne. L'éducation doit être la mère de toutes les batailles ! ".

Levier de développement

A l'occasion du prochain 18e Sommet de la Francophonie de Djerba, le président de l'Apcaft souhaite porter un plaidoyer dont le but est de " construire un nouveau modèle de coopération au sein de l'espace francophone et de faire de la francophonie un levier de développement" se basant sur trois piliers : l'ouverture vers la société civile, la synergie des acteurs économiques et un partenariat renforcé avec les collectivités locales.

Il lance un appel à une coordination des diasporas issues du continent africain qui accueillera à l'horizon 2050 près de 85% de locuteurs francophones.

Il a également rappelé lors du 4e anniversaire de l'association sur le thème de la Francophonie, organisé à Paris le 28 septembre dernier, qu'il "est important que toutes les diasporas et notamment celles du continent africain puissent se réunir pour porter une initiative commune au sein de l'espace francophone".

La francophonie est considérée par le président de l'Apcaft comme un levier de développement à travers notamment "une francophonie économique, vecteur d'une croissance partagée et au service de la solidarité".