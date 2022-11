Tunisie: Alliance des patronats francophones - Objectif - booster les flux d'affaires

L'Alliance des patronats francophones, créée en Tunisie à la fin du mois de mars 2022, vise à accélérer et pérenniser les échanges et partenariats commerciaux entre les pays francophones.

Cette Alliance multilatérale et internationale, qui regroupe 27 organisations patronales francophones issues des 5 continents, est née à la suite de l'organisation, à l'initiative du Medef, de la première Rencontre des entrepreneurs francophones en août 2021. Cet événement avait notamment permis la signature de la Déclaration de Paris sur le renforcement de la francophonie économique.

Les membres de l'Alliance des patronats francophones veillent à la réalisation de projets d'infrastructure, la libre circulation des biens, des services et des personnes, les enjeux de transition écologique et la responsabilité sociale et environnementale, les enjeux de financement et d'investissements, ainsi que le numérique et la formation professionnelle.

Historiquement, la francophonie a surtout été une affaire de diplomatie, une affaire de culture, une affaire de langue, une affaire d'éducation, mais jamais une affaire économique. L'OIF s'est rendu compte que les organisations patronales de tous les pays francophones se connaissaient, mais n'avaient pas de moyens d'agir ensemble. D'où la création de cette alliance des patronats francophones qui s'est assignée comme objectif d'augmenter les échanges économiques, de faire circuler des flux d'affaires entre les entreprises, de trouver des synergies, etc.

Le président de l'Alliance, Geoffroy Roux de Bézieux, devait préciser que cette structure " a démarré à Tunis avec 27 pays, parce qu'on a souhaité au départ se concentrer sur le noyau dur de la francophonie. On a lancé sept groupes de travail, le but est de réaliser des résultats concrets, opérationnels et de faciliter la coordination entre les entreprises. Ces groupes travailleront sur la transition écologique, le numérique dans l'univers francophone et la formation, un dossier qui a suscité l'intérêt des pays africains francophones".

Concernant les infrastructures, "nous allons identifier les 20 plus grands projets qui ont été lancés, ou qui sont en appel d'offres dans l'espace francophone, pour les faire circuler dans le réseau d'entreprises francophones. Il est évident qu'en parlant la même langue, et en ayant le même type de jurisprudence et de droit, on dispose d'un avantage compétitif pour répondre à ces appels d'offres".

Concernant la circulation des chefs d'entreprise entre les différents pays francophones, Bézieux précise "qu'une très forte demande, notamment des pays du sud, des pays d'Afrique, ou de l'océan Indien, pour avoir la possibilité d'accéder aux pays francophones, effectuer des voyages d'affaires, travailler ou encore obtenir des visas plus rapidement, est un dossier qu'on va essayer d'examiner".

Sur les conséquences de la guerre en Ukraine

Sur les retombées économiques de la guerre en Ukraine, Bézieux indique que les entreprises dans l'espace francophone ont été fortement impactées. Les populations, également, souffrent d'ores et déjà des conséquences de la montée vertigineuse de l'inflation, mais aussi des ruptures d'approvisionnement et des pénuries des denrées alimentaires et des matières premières. " La question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps cette situation va durer. On espère tous que les protagonistes trouvent une solution ".